Comment Saya Sakakibara a remporté la plus grande course de BMX de sa vie

Rouler dans la rue est déjà assez difficile pour certains, sans parler des compétences, de la puissance et des réactions en une fraction de seconde nécessaires au plus haut niveau des courses de BMX , que la pilote australienne Saya Sakakibara a affinées jusqu'à la perfection.

Alors que certains pourraient avoir l'idée reçue qu' une course de BMX n'est pas si difficile que cela, vous seriez vraiment surpris par les chiffres impliqués lorsque vous jetez un coup d'œil à ce qui se passe de la porte de départ à la ligne d'arrivée.

Une piste de BMX typique (souvent appelée « pump track ») mesure entre 350 et 450 mètres de long, et huit coureurs bouclent un tour en 30 à 40 secondes au plus haut niveau de cette discipline.

[La course de BMX], c'est tout cela à la fois et je trouve ça très excitant ! Saya Sakakibara

"Ce sport englobe tous les aspects physiques, la vitesse, l'agilité, la tactique, l'habileté et le temps de réaction. C'est tout en un et je pense que c'est très excitant" , explique-t-elle.

Avant même de s'élancer sur la piste, les coureurs doivent s'acquitter d'une tâche cruciale : se propulser de la zone de départ à une vitesse maximale de 50 km/h le plus rapidement possible, afin d'être dans la meilleure position possible pour négocier les virages et les courbes en tête du peloton.

Le portillon de départ ? Ah oui, un gros rebord métallique sur lequel les huit coureurs se tiennent en équilibre (avec leur pneu avant) pendant qu'ils attendent une descente « aléatoire » du portillon pour commencer la course.

C'est un véritable sport où cligner brièvement des yeux peut vous faire passer à côté de l'action et où il se passe tant de choses en très peu de temps.

Saya Sakakibara sur la piste © Red Bull

01 Des débuts précoces

Saya Sakakibara a commencé le BMX - comme beaucoup d'autres athlètes - parce qu'un membre de sa famille était passionné par ce sport.

"J'ai commencé le BMX grâce à mon frère aîné Kai", explique-t-elle. "Il était absolument obsédé par le BMX. En tant que petite sœur, je l'admirais beaucoup et je voulais copier tout ce qu'il faisait."

Tout cela s'est passé vers l'âge de quatre ans, avec un faux départ, la pilote superstar détestant temporairement cette nouvelle discipline. Mais son amour pour son frère s'est à nouveau manifesté et, quelques mois plus tard, elle a repris son vélo et tout s'est mis en place.

De l'âge de quatre ans jusqu'à la fin de ses études secondaires, elle s'est entraînée sans relâche sur son vélo aux côtés de Kai, ce qui leur a permis de parcourir le monde sur le circuit mondial. C'est à ce moment-là que Saya s'est dit qu'elle pourrait en faire son métier à plein temps et qu'elle s'est mise à viser le sommet.

Au cours des années suivantes, elle s'est hissée à la tête du circuit féminin national et ses exploits se sont étendus aux compétitions mondiales, avec des podiums en 2019 et jusqu'en 2023.

En 2024, la native de Gold Coast vient de remporter la plus grande course de sa vie, en prenant la tête d'un groupe très relevé à Paris pour remporter l'or olympique sur la plus grande scène sportive du monde.

Saya Sakakibara prête pour la piste ! © Red Bull

02 Pourquoi le BMX ?

Pour la plupart des gens, faire du vélo fait partie de ces choses qui font partie intégrante de l'enfance. Les quatre roues deviennent deux, les roues d'entraînement se mettent en place, puis les roues d'entraînement s'enlèvent. Tout d'un coup, cela signifie que nous pouvons tous aller plus loin et, surtout, plus vite. Il y avait souvent des chutes, des bleus et des coupures, mais rien ne pouvait égaler la perception du vent dans les cheveux lorsque vous vous promeniez dans votre quartier.

Pour Sakakibara, cette sensation n'a cessé de croître et, comme nous l'avons vu, elle est devenue de plus en plus rapide. Beaucoup, beaucoup plus rapide !

"Ce que j'aime dans le BMX, c'est le défi qu'il représente", dit-elle. "C'est tellement exigeant mentalement et physiquement dès le départ. Il y a huit personnes dans le portillon qui font un parcours de 350 à 450 mètres, terminé en 30 à 40 secondes, et tout le monde se bat pour la première place, c'est super excitant".

Ce que j'aime dans le BMX, c'est le défi qu'il représente. Saya Sakakibara

03 Peurs et forces

Personne n'est à l'abri de l'angoisse ou de la peur, pas même les meilleurs. C'est l'attrait du sport en général, tant pour les parieurs que pour les participants : surmonter l'impossible !

Saya parle franchement des sentiments qu'elle éprouve sur la ligne de départ : "C'est sûr que je ressens de la peur quand je le fais. Quand je suis en haut de la colline, prête à courir, mon cœur bat la chamade. Et oui, il y a cette part de peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, je peux tomber, je peux heurter d'autres personnes, je peux gagner, je peux ne pas gagner. Et je pense que c'est vraiment excitant."

C'est sûr que je ressens de la peur quand je le fais. Quand je suis en haut de la colline, prête à courir, mon cœur bat la chamade. Saya Sakakibara

Il n'est pas surprenant que la peur puisse devenir une force, et l'outil le plus important dont vous disposez par rapport à vos concurrents. Saya explique comment cela a fonctionné pour elle à l'entraînement : "Je pense que mes points forts changent d'une saison à l'autre, et cette année, mon point fort était sans aucun doute mon côté mental. J'ai été capable d'être cohérente à chaque fois que j'ai franchi la porte et de faire le moins d'erreurs possible sur la piste, ainsi que d'être capable de franchir la porte et de faire de mon mieux à chaque fois."

Écoutez Saya parler de son approche de la peur dans le podcast Mind Set Win :

04 La routine est la récompense

Peu importe ce que vous faites, qu'il s'agisse de sport ou de la vie quotidienne, vous entendrez la même chose... la routine est une récompense.

L'idée est simple : toutes les choses relativement petites que vous faites dans la vie s'additionnent et, bien que chacune puisse sembler fragmentaire, l'ensemble, une fois réuni, équivaut à une grosse part du gâteau et peut faire la différence entre la première et la deuxième place.

Pour Sakakibara, il y a deux choses qui ne sont pas négociables. Le premier est une douche froide quotidienne : "Je fais tellement de petites choses chaque jour qui s'additionnent pour faire une grande différence à long terme. L'une de ces choses est une douche froide le matin. Parfois, je me réveille et je me sens un peu anxieuse pour la journée, surtout les jours de course et d'autres choses de ce genre. Mais une fois que j'ai pris cette douche froide, je me dis : "Oh, ça va, je peux le faire, je peux le faire", et ce n'est pas si grave. J'ai donc l'impression que cela fait une grande différence pour commencer la journée.

L'autre est de donner la priorité à la récupération et de s'assurer que son corps est dans la meilleure forme possible avant de commencer la course : "Ainsi, lorsque je m'aligne en haut de la colline de départ, je peux simplement être confiante dans ce que j'ai fait et être capable de me faire confiance à ce moment-là, même s'ils me semblent insignifiants. Je pense qu'il est vraiment important de bien faire ces choses. Dans les moments difficiles, je peux donc me faire confiance."

Dans les moments difficiles, je peux donc me faire confiance. Saya Sakakibara

Saya Sakakibara se met en scène © Red Bull

05 Repartir de l'avant

Tout n'a pas été rose pour Sakakibara, qui a subi des blessures, parfois très graves, tout au long de sa carrière. Elles vont de l'accident à une véritable commotion cérébrale et un état inconscient d'une demi-heure qui l'a obligée à remettre sa carrière en question.

Elle explique : "Je pense parfois qu'il est trop tôt pour moi d'éprouver de la peur comme beaucoup de gens, comme vers la fin de leur carrière de BMX, quand ils en ont marre de chuter... de se blesser et de choses comme ça. Mais j'ai commencé à le percevoir en 2019 où il y a probablement eu une période de deux mois où j'ai chuté sur le premier saut à peu près trois, quatre fois. Et puis le dernier... j'ai eu une commotion cérébrale et il y a eu un tel périple pour retrouver de la confiance en moi."

Il y a eu un tel périple pour retrouver de la confiance en moi. Saya Sakakibara

Une partie du retour sur la piste a consisté à faire le point et à réaliser que les blessures et les déceptions ne sont pas un choix, mais font partie intégrante de la vie d'un athlète professionnel. Ce qui est bien, c'est que les bons moments que l'on obtient en s'entraînant et en récupérant sont bien plus nombreux que les mauvais.

La bonne nouvelle, c'est que cette année s'est bien passée pour la coureuse australienne et qu'elle vise encore plus haut en rentrant de la plus grande épreuve de sa vie avec une médaille d'or dans ses bagages.