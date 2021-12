Red Bull Volcano : Sébastian Alvarez vole au coeur d'un volcan actif

Montrer la beauté du Chili tout en repoussant les limites du flare, mouvement clé du vol en wingsuit . Tels étaient les objectifs que Sebastián "Ardilla" Álvarez avait en tête lorsque l'impensable a commencé à devenir plausible. Pouvait-il réellement atteindre le cratère d'un volcan et en ressortir en volant ? Aucun moyen de le savoir puisque la manoeuvre n'avait jamais été effectuée auparavant.

Et autant dire qu'elle ne pouvait pas se faire sur n'importe quel volcan : son cratère devait avoir un diamètre bien spécifique pour la rendre physiquement possible. Mais il devait être aussi entourée de l'incomparable beauté du sud du Chili. Villarrica semblait être le candidat idéal.

Sebastián Álvarez plonge dans le cratère © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

01 Le projet

La première étape a consisté à calculer s'il était possible d'entrer et de sortir du cratère en wingsuit (si les chiffres ne concordaient pas, il y avait un risque de collision avec la paroi de la montagne ou de ne pas pouvoir remonter). Heureusement, les chiffres concordaient. Théoriquement, au moins, c'était possible.

Le processus a pris du temps. Álvarez a progressivement appris à connaître le volcan. Ses rythmes, l'intensité des nuages de fumée, l'odeur du soufre, la vitesse du vent, le temps, l'espace aérien et bien d'autres choses. Et il faut savoir qu'on parle bien du volcan le plus actif du Chili, ce qui ajoutait une part d'imprévisibilité à tout ça. Les jours où il était plus actif que d'autres, on pouvait d'ailleurs sentir les turbulences quand on s'en approchait. C'est pourquoi Álvarez a analysé la météo pendant des mois, ne relevant le défi que lorsqu'il sentait que le volcan lui en donnait la permission. "Enfin, il y a eu une harmonie", se souvient-il.

Sebastián Álvarez bei der Planung seines Projekts. © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Jetzt gibt es kein Zurück mehr... © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Pendant que l'hélicoptère se mettait en position, Álvarez était concentré sur trois choses : sa combinaison, son axe [la direction du vol] et la vitesse. "Tout est en place", a-t-il alors pensé. Il ne lui restait plus qu'à sauter.

Environ 40 secondes se sont écoulées entre le saut de l'hélicoptère et l'arrivée à l'intérieur du cratère. La concentration d'Álvarez était absolue. Plus rien d'autre ne comptait qu'entrer et sortir du cratère pour terminer le vol avec succès. Un vol total de 3 minutes qualifié "d'époustouflant" par toutes les personnes y ayant assisté.

02 Qui est "Ardilla" ?

Sebastián "Ardilla" Álvarez ("ardilla" veut dire écureuil en espagnol) est quelqu'un de discipliné, de méthodique et de créatif. Il repousse toujours les limites de ce qui est possible en parachutisme, lui qui a commencé sa carrière dans l'armée de l'air chilienne pour réaliser son rêve : voler. Il s'est ensuite lancé dans le wingsuit, où son objectif a toujours été de repousser les limites de la discipline.

Le wingsuit est un sport où la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. Mais Ardilla est connu pour ne pas en commettre. Il étudie et analyse chaque projet de façon obsessionnelle afin de contrôler chaque détail. Chaque aventure comporte une grande marge d'erreur, car il ne croit pas à la prise de risques inutiles. Et il a appris à utiliser la peur à son avantage. "Je l'accueille volontiers, car elle me fait me sentir super actif et concentré à 100 %. Néanmoins, vous devez gérer la fine frontière entre la peur et la panique", précise-t-il.

De leur côté, ses collègues le considèrent comme un pionnier qui incarne le concept de "folie saine" : il entreprend toujours des projets qui semblent impossibles, mais toujours d'un point de vue rationnel.

"Sebastián a soif d'aventure, il ne se contente pas de ce que font les autres. Il essaie toujours de donner une autre tournure différente à ce sport et de le pousser plus loin", explique Dani Román, un autre spécialiste du vol en wingsuit qui a aidé à filmer le projet.

"Le volcan m'a terrifié", se souvient Álvarez, en se remémorant le moment précédant l'entrée dans le cratère. Les Mapuches [un groupe d'indigènes de l'actuel centre-sud du Chili et du sud-ouest de l'Argentine] appellent le volcan "Ruka Pillañ", soit "la maison du diable". "J'avais l'impression d'aller directement en enfer, et en même temps, je voulais en faire l'expérience avant de m'envoler", explique-t-il.

Le vol

Préparation

Le processus de préparation a duré une année entière, comprenant des voyages d'entraînement en Europe et en Amérique du Sud.

500 sauts

Pour s'assurer que le vol soit réussi, Álvarez a sauté 500 fois pour se préparer.

Vitesse maximale

En vol, Álvarez a atteint les 280 km/h.

Profondeur

Il est allé à 7 à 10 mètres de profondeur dans le cratère.

Imprévisibilité

L'un des plus grands défis a été les colonnes de fumée du volcan, qui créaient des turbulences.

Une première pour le flare

C'était la première fois que la technique du flare était utilisée dans un projet de ce type, et certainement la première à l'intérieur d'un cratère !

Visibilité

Si une colonne d'air très dense apparaissait dans la trajectoire de vol d'Álvarez, il était incapable de voir ce qui se trouvait devant lui.

03 Regardez le vol du point de vue d'Álvarez

Sebastián Álvarez' Flug durch den Vulkan – POV-Perspektive

04 Le projet en photos

La préparation est essentielle © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Focus © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Álvarez dans le hangar © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Auriez-vous envie de sauter de cet engin dans un volcan ? © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool À bord d'un hélicoptère © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Répétition générale © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Álvarez analyse le terrain © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Plein d'énergie © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Savourer l'instant présent © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Moment de vérité © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool La bonne trajectoire © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Freinage immédiat © Jean Louis De Heeckeren/Red Bull Content Pool Atterrissage © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !