« Ça y est c’est fini pour nous, on a été contraint à l’ abandon en raison d’une nouvelle crevaison. Je les ai comptées : on en est à douze en huit étapes. C’est incroyable…

Ce matin (lundi), on est parti avec une seule roue de secours, contre trois en temps normal. Il m’en restait en fait deux dans le coffre, mais j’en ai donné une à mon coéquipier Nani Roma . Lui, il est encore en course pour le podium final. Moi, ma course était morte depuis un moment.

Loeb franchit une dune lors de la 3e spéciale du Dakar 2021 © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Quand on a crevé la première fois, on s’est regardé avec Daniel (Elena) en se disant qu’on venait de griller notre dernier joker. On est reparti dans la poussière des autres concurrents sans trop savoir où l’on mettait les roues. Et quarante bornes plus loin, ça n’a pas manqué : nouvelle crevaison, rallye terminé, affaire classée.

Il ne nous restait plus qu’à attendre le camion d’assistance, qui avait été mis hors course parce qu’il n’avait pas pu rallier l’arrivée la veille, et à quitter la piste pour rejoindre le bivouac de Neom par la route.

Je n’abandonne jamais de gaieté de cœur. On a fait de la résistance tant que l’on a pu. On a voulu sauver les meubles, mais on n’y est pas parvenu. C’est frustrant, d’autant plus que j’étais raisonnablement optimiste en débarquant ici.

En cinq participations au Dakar , c’est la deuxième fois que je dois renoncer avant de voir la ligne d’arrivée. La première, c’était parce que le coccyx de Daniel était fracturé (en 2018 au Pérou) après être tombé avec notre Peugeot dans un trou. Là, personne n’est blessé, mais tout s’est globalement mal enchaîné.

Sébastien Loeb à l'arrivée de la troisième étape du Dakar 2021 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Quand je repense à tout ce qu’il nous est arrivé en une semaine, je me dis que l’on n’a pas été épargné… Lors de la première étape, c’est vrai, on a eu un peu de mal à se remettre dans le bain après deux ans de coupure en rallye-raid .

Pour Daniel, la gestion du nouveau roadbook électronique, sans préparation en amont, n’a pas été simple. Mais les quelques minutes perdues ce jour-là n’était rien par rapport à ce qui allait nous tomber dessus.

Tout s’est accéléré à partir du moment où l’on prend la pénalité de cinq minutes pour un dépassement de vitesse dans une zone contrôlée (mercredi 6 janvier, étape 4). Le lendemain, on se perd deux fois et on crève à trois reprises. A force, je peux affirmer que l’on est devenu des pros en termes de changement de roues !

Ce jour-là, on perd le contact avec la tête de la course. Et le vendredi, c’est notre grande journée ! Un triangle de suspension cassé, notre camion d’assistance qui arrive sans la pièce de rechange, les heures à attendre autour d’un feu de camp… Remarquez, j’ai pu en profiter. Je n’ai jamais passé autant de temps dans le désert !

Le pilote du Bahrain Raid XTreme Sebastien Loeb sur l'étape 5 du Dakar 2021 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Cette édition est la plus chaotique de ma courte expérience du Dakar . Avec une voiture toute neuve, on savait que ça pourrait être compliqué. Malgré tout, le Hunter n’est pas déconnant en termes de performance. On n’a pas rencontré de gros problèmes, ça a juste été une accumulation de bricoles : un triangle par-ci, des roulements de roue par-là, un camion d’assistance qui tombe en panne, etc.

Le Barhaïn Raid Xtrem n’avait pas l’expérience de la discipline mais c’est un gros team. Tout cela va être solutionné d’ici à la prochaine édition. Car sur le Dakar , tu n’as pas le droit à l’erreur et tu ne peux pas gérer la mécanique en permanence. Là, il faut le reconnaître, c’était un peu limite pour se battre pour la victoire.

Je ne suis pas découragé. Au contraire, j’ai envie d’optimiser les choses pour revenir plus fort. L’objectif est toujours le même. Quand je prends le départ d’une course, c’est dans l’espoir de pouvoir la remporter. Il nous reste encore un peu de travail pour y arriver. Mais on ne va pas lâcher ! »