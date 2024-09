Un de ses copilotes évoque les qualités exceptionnelles de Sébastien Loeb : "On ne fait pas de rallye pour se traîner et faire les épiciers. En plus, même quand on attaque, on ne fait pas n'importe quoi. C'est tout le problème de nos adversaires : quand nous roulons à 95% de nos possibilités, eux doivent être à la limite pour faire les mêmes chronos que nous. Et quand Seb décide de rouler au maxi, ils doivent se mettre dans le rouge pour suivre et finissent par faire des erreurs."