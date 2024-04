L'alliance improbable entre Gutiérrez et Loeb sur le Rally Raid du Portugal

Sébastien Loeb Le pilote français Sébastien Loeb est une légende du rallye, il a gagné 80 courses et 9 titres consécutifs en WRC entre 2004 et 2022. 2e du Dakar 2022, il a remporté le rallye Monte-Carlo 2022.

Impressionné par sa conduite, sa détermination et son éthique de travail, le Français est devenu son mentor. Loeb et Gutiérrez ont mené l'équipe X44 à la deuxième place du championnat inaugural de voitures électriques Extreme E en 2021 avant de revenir la saison suivante pour remporter le titre. L'Espagnole a remporté sa première victoire de classe au Dakar en 2021 avant de récidiver au général du Rallye Dakar en janvier.

Et maintenant, l'élève devient maître puisque Gutiérrez et Loeb participent au BP Ultimate

« Pour moi, c'est un honneur que quelqu'un comme lui apprécie mon opinion », a déclaré Cristina. « C'est amusant de voir Seb concourir dans la même catégorie, je pense qu'il sera surpris par le niveau de la Taurus. J'admire beaucoup Seb, je suis reconnaissante pour son soutien et parce qu'il s'intéressait à mes performances à chaque étape du Dakar. Il est très curieux et nous partageons nos expériences tout au long du rallye. »

C'est la dernière étape pour les pilotes qui préparent leur retour sur le Dakar la saison prochaine à la tête de la nouvelle équipe Dacia Factory. Pendant que les ingénieurs de Dacia et de Prodrive développent le Sandrider, Loeb et Gutiérrez continueront d'affiner leurs compétences dans le cadre du Championnat du monde des rallyes raids en vue des essais.

La piste était composée d'herbe et était très glissante. Je n'avais pas d'accroche et il m'a dit d'arrêter de conduire comme si c'était une tondeuse à gazon !

Pour Cristina, il s'agit de la dernière étape d'une carrière lors de laquelle elle a démontré qu'elle avait la volonté et les capacités nécessaires, mais qu'elle avait du mal à trouver un soutien adéquat en tant que pilote privé. Chaque année, elle a pu participer mais n'avait pas les machines nécessaires pour se battre aux avant-postes. Au lieu de cela, elle a utilisé ses compétences pour faire en sorte que la voiture franchisse la ligne d'arrivée dans la meilleure position possible. Mais pendant la pandémie, son principal sponsor a quitté le Dakar, anéantissant ses espoirs de participation.

« C'était très excitant de le rencontrer parce que c'est une légende du sport automobile, je l'ai suivi pendant de nombreuses années », a déclaré Cristina. « Dès qu'il est monté dans la voiture avec moi, il m'a posé des questions sur ma carrière sportive, alors je traversais une période difficile. Un mois auparavant, j'avais annoncé que je ne participerais plus au rallye Dakar car tous mes sponsors avaient quitté le rallye à cause de la pandémie. »

« Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en Extreme E, elle était très impressionnante, toujours désireuse de s'améliorer et toujours motivée », a expliqué Loeb. « Il est toujours facile de travailler avec Cristina en raison de son talent et de son attitude. »

Travaillant ensemble dans le cadre de l'Extreme E, les deux champions ont rapidement établi une bonne relation. Dès les premiers essais, Cristina a profité de l'expérience du Français, tant sur le plan de la conduite que sur celui des relations humaines, de l'organisation de la course et de la gestion du mental. « J'ai appris beaucoup de choses, à la fois en dehors et pendant les courses. Le respect qu'il a pour ses adversaires, sa capacité à s'adapter à n'importe quel type de voiture dès le premier instant. »

« Je suis très heureux d'avoir Cristina dans l'équipe. Elle a déjà une grande expérience du Dakar », a déclaré Loeb. « Je n'ai jamais vraiment coaché un autre pilote et partagé mes connaissances avec lui, mais il me semble naturel de travailler de cette manière avec Cristina. »

« Dans l'Extreme E, nous roulions dans la même voiture, sur la même course. Travailler de cette manière a été une nouvelle expérience et il a été très intéressant de voir comment nous pouvions nous pousser les uns les autres pour améliorer la performance collective. »

Le fait qu'ils soient tous deux champions automobile n'est qu'un de leurs multiples talents : Cristina est une dentiste de premier plan et Sébastien était un gymnaste de haut niveau avec un certain attrait pour l'ingénierie.

« La piste était composée d'herbe et était très glissante. Je n'avais pas d'accroche et il m'a dit d'arrêter de conduire comme si c'était une tondeuse à gazon ! »

