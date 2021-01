« Ça y est, la course est enfin partie ! On vient de disputer le court prologue de onze bornes aux portes de Djeddah, une première mise en jambes qui détermine l’ordre de départ de la première étape (il a fini 10ème, à 17 secondes du vainqueur Nasser Al-Attiyah ).

Me concernant, il valait mieux s’abstenir de viser le meilleur temps. Je n’avais pas très envie d’ouvrir la route demain (dimanche) et de faire la trace pour les autres, d’autant plus que je n’ai pas disputé la première édition en Arabie saoudite …

Comme ce n’est pas facile d’estimer le temps des autres, j’avais trouvé une solution assez radicale, une année avec Peugeot : m’élancer sans desserrer le frein à main ! Le souci, c’est que ça n’était pas un acte délibéré…

Loeb attaque le Dakar 2021 avec une nouvelle équipe, le Barhain Raid Xtrem © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

J’ai commencé à paniquer dès les premiers hectomètres. Je dis à Daniel (Elena, son copilote) : ‘’P… la caisse n’avance pas, on a un problème moteur ! » Je roule, je roule, et ça commence à s’améliorer. Mais dans la première descente, je suis debout sur la pédale de frein et la voiture ne décélère pas. Nouvel élan de panique à bord. ’’B…, on n’a plus de freins !’’ »

Tu m’étonnes. Avec le manche serré, tout avait fondu : les joints, l’étrier, il ne restait plus rien du système de freinage ! En revanche, le moteur marchait nickel ! On a fini ce prologue comme on a pu en signant un chrono tout pourri.

Je me pointe au bivouac toujours sans avoir compris ce qu’il s’était passé. J’explique mes ennuis aux ingénieurs : d’abord le moteur, ensuite les freins… Ils me répondent : ‘’Heu, Seb, le souci, c’est que tu es parti avec quinze bars de pression tout le long sur le frein à main. En gros, tu as oublié de le desserrer !’’ Dans ces cas-là, tu te sens très con. C’était bien parti…

Le 4x4 de Sébastien Loeb du Bahrain Raid XTreme © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Là, j’ai fait gaffe à ne rien oublier. Et je suis très attentif, parce que je découvre encore la voiture. Avant ce prologue, mon expérience au volant se limitait à dix jours d’essais à Dubaï et au shakedown disputé ici. C’est peu.

Mais pour l’instant, je n’ai aucune raison d’être moins confiant que les années précédentes en Amérique du Sud . J’aime bien le comportement de l’auto, son châssis qui facilite l’équilibre et l’agilité de conduite.

Depuis notre arrivée, on a passé pas mal de temps au bivouac, à discuter avec les gars de l’équipe, une quarantaine de personnes que l’on ne connaissait pas. Ils sont pour la plupart Anglais, sauf notre ingénieur, qui est Français, ce qui facilite la communication.

Sébastien Loeb et Daniel Elena pendant le shakedown du Dakar 2021 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Jusqu’à maintenant, on a dormi à l’hôtel, ce qui sera encore le cas ce samedi, mais on a déjà pris possession de notre camping-car qui nous accompagnera dans le désert. On a notre petit confort. La seule obligation, c’est d’avoir fait un stock de boules Quies pour ne pas subir les ronflements de Daniel ! Ceci dit, l’entendre a un côté rassurant. Il n’y a pas de doutes, je me dis que je suis bel et bien sur le Dakar !

Avec ce fichu Covid et toutes les mesures sanitaires prises par les organisateurs, l’avant-course a quand même été particulière. Partir dans un vol charter parce que les frontières sont fermées, présenter un test PCR négatif, s’isoler durant deux jours dans une chambre d’hôtel, repasser un test sur place, c’est un protocole lourd mais nécessaire.

Sebastien Loeb s'entraîne pendant le shakedown du Dakar 2021 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Djeddah est une grande ville, mais je n’en ai rien vu. Je n’ai d’ailleurs pas croisé grand monde. J’ai passé énormément de temps en visio-conférence dans ma chambre avec mon équipe, mes proches et pour la ‘’conf’’ de presse.

Pour le réveillon de Nouvel An, l’équipe a préparé un petit repas vite fait à l’hôtel. Le passage à 2021, je l’ai vécu sur mon lit, en ‘’visio’’ avec ma copine et mes potes qui faisaient la bringue ! J’ai connu des soirées plus festives, mais je ne vais pas me plaindre.

J’ai désormais hâte que ça commence pour de bon, le prologue n’étant pas représentatif du parcours. Je suis curieux de voir où l’on se situe par rapport aux autres. C’est toujours difficile de juger ta performance tant que tu n’as pas roulé en course et que tu n’as pas été confronté à la réalité du chrono. On verra déjà demain (dimanche) en 277 bornes si on est dans le coup ! »