Sébastien Loeb : « Pas de raison que l'on n'y arrive pas ! »

« Me voilà à nouveau à Djeddah dans l'attente du début du Dakar . Jusque-là, tout s'est bien passé. Il y avait une petite appréhension avant de passer le test PCR, condition obligatoire pour pouvoir prendre le départ. ''Négatif'', toutes les ''vérifs'' administratives et techniques sont également faites, le feu est passé au vert pour s'élancer !

Découvrez le parcours du Dakar 2022

Cette année, ma compagne Laurène m'a accompagné et me suivra jusqu'à la journée de repos (le 8 janvier). Sa présence rompt la monotonie et écourte l'attente jusqu'au jour J. On a même pu se faire un petit réveillon en tête à tête. Bon, on a anticipé la Saint-Sylvestre en fêtant tout gentiment le 30 décembre. Comme il faut se lever aux aurores le jour de l'an, c'est mieux de devancer l'appel de vingt-quatre heures...

On va attaquer le Dakar ce samedi par une longue étape de transition vers le nord (800 km) et un tout petit prologue au milieu (19 km). Avant d'entrer le lendemain dans le vif du sujet, cette première journée va aussi permettre de bien prendre nos marques dans la voiture avec mon nouveau copilote.

Le monstre rouge de Sébastien Loeb sur le Dakar 2022 : le BRX © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

« Une autre compréhension de la navigation »

Après une dernière édition bien agitée (problèmes techniques, crevaisons à foison, pénalité et abandon prématuré), on a décidé, avec l'écurie Prodrive, d'apporter du changement à tous les niveaux. Me concernant, j'ai modifié mes habitudes en faisant appel à Fabian Lurquin pour remplacer Daniel Elena.

Fabian, je ne le connaissais pas avant mais je savais qu'il avait une bonne connaissance du Dakar pour y avoir participé plusieurs fois dans de petites écuries. Il a deux ans de moins que moi – mais à nos âges avancés, ça ne compte plus ! – et on est sur la même longueur d'ondes.

Sébastien Loeb lors de l'annonce de son retour en WRC en décembre 2021 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Comme il est pilote de ligne professionnel, un métier qu'il n'exerce pas actuellement, Fabian a forcément une autre compréhension de la navigation. J'ai vite compris que l'on parlait le même langage. Bien sûr, notre association est perfectible. En dehors d'une petite « baja » en Espagne, où la ''nav'' n'était pas compliquée, on n'a pas de vécu commun dans l'auto. Mais on a bien bossé lors de la dernière session d'essais, quatre vrais jours en configuration de course.

« Il m'a fait rire avec une vraie histoire belge ! »

Il faudra parvenir à affiner tout ça durant l'épreuve. Mais je ne suis pas inquiet. Fabian a beau être belge, c'est un garçon intelligent (il se marre, ndlr.) !

Bon, la dernière fois, il m'a fait rire avec une vraie histoire belge. On était dans le désert pour une séance photo et il m'avait dit : « Gare ta voiture à côté de la mienne et retrouve moi sur la dune. » Quand je suis arrivé, j'ai trouvé sa bagnole vide avec le moteur en marche. Ça faisait une heure qu'il en était sorti en pensant qu'il suffisait de partir avec la clé électronique pour que ça s'éteigne... Heureusement que sur le Dakar, ce n'est pas lui qui conduit !

Sébastien Loeb : Off Roads

Plus sérieusement, je compte aussi sur lui pour tempérer mon caractère d'attaquant. Sur les premières éditions, avec Daniel, on était plutôt à bloc tout le temps sans trop se soucier de la lecture du terrain. Avec l'expérience, tu apprends à savoir gérer et à accepter de ralentir par moments. Parfois il faut casser un peu la vitesse pour donner la priorité à la navigation. Au volant, c'est difficile à ressentir et c'est au copilote de te réfréner. Entre garçons sensés, il n'y a pas de raison que l'on n'y arrive pas ! »

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !