Sébastien Loeb : « Dakar est encore loin ! »

« C’est souvent comme ça sur le Dakar : tout change du tout au tout d’un jour à l’autre. Tu passes d’une belle joie à une grosse déception en vingt-quatre heures.

Lundi, tout était parfait : on a vécu une superbe journée, le rythme était excellent, on a repris un peu de temps à Nasser al-Attiyah (moins de dix minute d’écart au général). Et puis, lors de cette troisième étape, rien n’a fonctionné comme prévu.

Là, je me suis dit : ‘’C’est mort’’ Sébastien Loeb

En début de spéciale, après seulement dix bornes, j’ai entendu un ‘’crac’’ sur une réception de saut. Avec Fabian (Lurquin, son copilote) , on a tout de suite compris que quelque chose était cassée. Il y a ensuite eu un moment de flottement où je crève pendant que j’essaye de triturer les boutons du tableau de bord. La totale !

Non, il n'y a pas de catégorie hélico © DPPI/Red Bull Content Pool

Quand on s’arrête pour changer la roue, on scrute la caisse pour voir s’il y a quelque chose d’apparent, mais on ne voit rien… Ce n’est pas l’embrayage qui a lâché. En repartant, je me rends vite compte qu’on n’a plus que deux roues motrices, celles de devant. En fait, l’arbre longitudinal qui distribue la puissance vers l’arrière a cassé. Pourquoi ? Aucune idée. La pièce n’a jamais pété en essais. Elle avait peut-être un problème de conception…

Là, je me suis dit : ‘’C’est mort, on va rester planté là à attendre le camion d’assistance’’. Mais au bout de quelques kilomètres, j’ai vu que le comportement de la caisse avait l’air constant. Même en avançant à quarante à l’heure, on roule quand même, c’est déjà bien !

Le problème, c’est qu’on n’avait pas encore attaqué les dunes. Te lancer là-dedans avec une traction, c’est galère ! En fait, tu n’as pas le droit à l’erreur. Si tu fais la moindre connerie, comme tu as zéro motricité, tu t’enterres dans le sable et c’est terminé.

Un autre remake de Dune © DPPI/Red Bull Content Pool

La technique est simple : devant une grosse dune, eh bien, tu t’écartes du chemin pour la contourner ! Devant les plus petites, il faut prendre suffisamment de vitesse dans le creux pour arriver en haut grâce à l’élan.

L’une ou l’autre fois, on s’est arrêté quelques secondes en bas pour faire le point et essayer de trouver la meilleure trajectoire. Avec l’expérience, j’ai appris de mes erreurs. Deux ou trois ans arrière, j’aurais forcé le truc et fini ‘’tanké’’ !

Seul sur le sable © DPPI/Red Bull Content Pool

Au final, on s’est fait avoir à une seule reprise. On a calé dans la descente. Comme je n’avais plus de marche arrière, Fabian a poussé et on est reparti comme si de rien n’était !

On va continuer à attaquer pour voir Sébastien Loeb

Vu les circonstances, je suis content d’avoir réussi à finir la spéciale et d’être rentré au parc d’assistance, parce que ce n’était quand même pas gagné. OK, on perd beaucoup de temps par rapport à Nasser (près de 40 minutes sur le Qatarien au général). J’espérais pouvoir lui mettre la pression mais là, ce n’est plus la même course.

Les dos d'âne locaux © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Le point positif, c’est qu’on est toujours deuxième. Alors on va continuer à attaquer pour voir. C’est encore long, personne ne sait ce qui peut arriver. On n’a plus trop de questions à se poser. Comme on dit sur cette course, qu’elle ait lieu en Afrique , en Amérique du Sud ou en Arabie Saoudite : ‘’ Dakar est encore loin’’ !