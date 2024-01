Sébastien Loeb revient sur sa victoire d’étape sur le Dakar

In the Dust L'émission de studio itinérante In the Dust mettra en lumière des histoires inédites derrière la course la plus difficile au monde : le Rallye Dakar.

Sébastien Loeb Le pilote français Sébastien Loeb est une légende du rallye, il a gagné 80 courses et 9 titres consécutifs en WRC entre 2004 et 2022. 2e du Dakar 2022, il a remporté le rallye Monte-Carlo 2022.

. Entre Al-Salamiya et Al-Hofuf, le nonuple champion du monde de WRC a devancé Yazeed Al Rajhi, premier au classement général, et

Après des étapes un peu plus compliquées où la roche prédominait et au cours desquelles il avait crevé trois fois,

Plus d'actualités sur Sébastien Loeb et le Dakar :

L’Alsacien est revenu sur sa journée de mardi : « ça s’est bien passé. Globalement, on a fait une belle spéciale. Pas beaucoup d’erreurs. On a perdu un peu de temps dans la poussière parce qu’on a dû doubler une paire de voitures et revenir sur un waypoint. Mais en dehors de ça on a eu un bon rythme tout le long donc c’était bien. »

L’Alsacien est revenu sur sa journée de mardi : « ça s’est bien passé. Globalement, on a fait une belle spéciale. Pas beaucoup d’erreurs. On a perdu un peu de temps dans la poussière parce qu’on a dû doubler une paire de voitures et revenir sur un waypoint. Mais en dehors de ça on a eu un bon rythme tout le long donc c’était bien. »

L’Alsacien est revenu sur sa journée de mardi : « ça s’est bien passé. Globalement, on a fait une belle spéciale. Pas beaucoup d’erreurs. On a perdu un peu de temps dans la poussière parce qu’on a dû doubler une paire de voitures et revenir sur un waypoint. Mais en dehors de ça on a eu un bon rythme tout le long donc c’était bien. »

Pour suivre le Dakar et découvrir l’envers du décor de ce rallye-raid épique, découvrez In The Dust, la nouvelle série Red Bull.

Pour suivre le Dakar et découvrir l’envers du décor de ce rallye-raid épique, découvrez In The Dust, la nouvelle série Red Bull.

Pour suivre le Dakar et découvrir l’envers du décor de ce rallye-raid épique, découvrez In The Dust, la nouvelle série Red Bull.

Nasser Al-Attiyah et Carlos Sainz partagent un aperçu exclusif de leur amitié et de leur rivalité sur le Dakar.