Dakar : comment Sébastien Loeb gère une journée de repos

Propos recueillis par ASK

« Quand tu arrives à la journée de repos, ça signifie déjà que tu as passé les obstacles de la première semaine et que tu es encore en course ! C’est une première petite satisfaction. Comme cette édition est particulièrement dure, il y a pas mal de monde qui est rentré à la maison…

On a aussi connu notre lot de péripéties, avec des crevaisons, un peu de casse mécanique et un petit tonneau, on a perdu du temps, mais on est toujours là, potentiellement dans le coup pour atteindre notre objectif initial, à savoir remporter le Dakar !

Objectif victoire © Red Bull Content Pool

Maillot de Ronaldo, interviews, débriefing et resto

Physiquement, je tiens le coup. J’ai réussi à bien gérer mon temps de sommeil. Je me couche tôt pour faire de bonnes nuits de huit heures. J’ai bien quelques douleurs à la nuque et aux muscles du cou, notamment après la terrible spéciale de jeudi, celle où je suis parti en roulé-boulé, mais je sais les gérer.

À mi-parcours, je ne suis pas particulièrement fatigué. Nous, les pilotes autos, ne sommes pas les plus à plaindre par rapport aux motards. Le froid, la pluie, on n’a pas à les subir dans notre habitacle chauffé. Et le soir, on bénéficie du confort d’un camping-car de luxe. Même la nuit passée sous la tente, samedi soir sur le bivouac improvisé, a été agréable bien qu’un peu fraîche !

Camping au paradis © Red Bull Content Pool

Je suis un peu comme à la maison. Ma compagne Laurène, qui est à mes côtés depuis le départ, me mitonne chaque jour de bons petits plats avec des produits locaux. Et là, j’ai un pote d’Alsace qui vient de nous rejoindre avec une valise pleine de denrées de la région. Mon camping-car va se transformer en restaurant gastronomique pour le reste de la course !

Cette journée « off » est quand même bien rythmée. Hier soir, à l’arrivée de l’étape, j’ai eu la visite de l’entraîneur Rudi Garcia qui m’a offert le nouveau maillot de Cristiano Ronaldo. Comme je ne suis pas très branché foot, j’ai découvert qu’il venait de signer dans un club de Riyad...

Dans les dunes © Red Bull Content Pool

Ce lundi, ça va s’enchaîner entre les interviews, le débriefing avec l’équipe pour fixer le cap de la seconde semaine, la visite du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, puis une invitation chez Yazeed Al Rajhi, le pilote Toyota qui habite dans la capitale saoudienne. Et la journée se finira par la remise de la médaille d’or, celle que je vais recevoir pour ma deuxième victoire d’étape de samedi.

Ceux qui bossent vraiment, ce sont les gars de l’équipe

Je suis sollicité, mais ceux qui bossent vraiment, ce sont les gars de l’équipe. Là, notre 4x4 Hunter est entièrement démonté. On a dépassé la mi-rallye et il y a plein de pièces à changer selon un échéancier établi. Moi, je suis ça de loin et je leur fais confiance. On va passer en configuration « dunes ». La mécanique va encore être mise à rude épreuve dans l’Empty Quarter...

Travail d'équipe © Red Bull Content Pool

Ce soir, on va quand même essayer de s’échapper du bivouac. Même si le centre-ville est à une heure de route, c’est la seule occasion qui se présente sur la quinzaine de rallye. Les denrées de mon pote attendront au frigo. On va se dégoter un bon resto à Riyad pour voir un peu autre chose. Ensuite, la course va reprendre ses droits. Et on sera à bloc jusqu’à l’arrivée ! »

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !