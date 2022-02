Les dessous du mois de janvier record de Sébastien Loeb

lui a pris 3 heures de conduite à haute vitesse supplémentaires. Mais toujours pas de quoi impressionner le phénomène des rallyes. “Tant que vous passez de bonnes journées sur le Dakar, vous passez aussi de bonnes nuits. On démarre à 7 heures du matin et on arrive en général entre 3 et 5 heures de l’après-midi. On a la direction assistée et l’air conditionnée dans les voitures. Ce n’est pas si dur. Moi, j’allais au lit très tôt car j’ai besoin de beaucoup de sommeil. Vers 20 heures, 21 heures ou parfois 22 heures, je dormais. Je n’étais pas à l’hôtel, sauf lors du jour de repos, mais je disposais quand même d’une caravane dans le bivouac. Je pouvais bien me reposer. Bien sûr, c’est plus difficile pour les amateurs sur les motos.

L’une des clés de son succès a été le moment de la transition entre les deux voitures: l’imposante tout-terrain BRX Hunter et l’hybride M-Sport’s Ford Puma Rally1, la voiture la plus high-tech du WRC. “Je voulais faire le test le dimanche, explique Loeb. C’était important pour moi après avoir passé 15 jours dans le désert. Je voulais conduire la voiture WRC un peu plus longtemps pour trouver les sensations et le rythme.”

: “On ne peut pas comparer. L’une est lourde et pensée pour les dunes. Pour les plus longues étapes, si vous additionnez les 500 litres d’essence avec le poids de l’équipage, vous vous retrouvez à 2600 ou 2700kg. Les dimensions du véhicule sont aussi énormes. Mais la voiture reste agréable à piloter. Elle est réactive. On peut tout envoyer d’un côté à 160km/h et elle reste stable. En fait, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez au volant d’un tel engin.