Sébastien Loeb : « d’un coup, je suis devenu quelqu’un »

« Je suis arrivé en Turquie sans savoir où je pouvais encore me situer, ni même si j'étais dans le coup. Et j’en repars en montant sur le podium, après huit mois d’inactivité, j’en suis très fier !

On m’a aussi dit que j’aurais pu faire un petit effort pour atteindre la barre des 80 succès. Mais les chiffres ronds, ça ne m’intéresse pas ! Je retiens plus le fait d’avoir pu être dans le coup de bout en bout.

Le WRC débarque en Turquie du 18 au 20 septembre. Et pas besoin de prendre l'avion pour suivre la course en direct : Red Bull TV est là pour ça.

A l’époque, je n’étais personne. Un gars sans le sou venu de son Alsace natale, qui frappait timidement à la porte des constructeurs. La réponse était invariablement la même, pour ceux qui daignaient me répondre : « Merci pour la proposition, on vous recontactera en cas de besoin. »

Et puis là, en l’espace d’un week-end passé au volant de la Citroën Xsara que m’avait confiée Guy Fréquelin, tout a changé. Mes deux équipiers, le regretté Philippe Bugalski et l’Espagnol Jesus Puras, ont rapidement abandonné. J’étais le dernier représentant de la marque, avec des pointures comme

Et au final, je me retrouve sur ce joli podium italien repeint en bleu-blanc-rouge, entre Panizzi et Auriol. L’intrus sur la photo, c’était moi ! C’était sans nul doute l’élément le plus déterminant de ma carrière.

Le pilote français Sébastien Loeb est une légende du rallye, il a gagné 78 courses et 9 titres consécutifs en WRC entre 2004 et 2012. 3e du Dakar 2019, il participera à six étapes du Championnat 2020.

Après le San Remo, je suis devenu quelqu’un aux yeux de ceux pour qui je ne comptais pas. Du coup, ce n’est plus moi qui envoyais des fax – parce qu’à l’époque, on envoyait encore des fax ! -, ce sont les constructeurs, Mitsubishi ou Subaru, qui voulaient m’engager sans tarder.

