Les records les plus fous de la carrière de Sébastien Loeb

On ne compte plus le nombre de performances historiques réalisées par celui qu’on surnomme le “patron”. Au fil des années, Sébastien Loeb a installé une domination sans précédent. Il a d’abord conquis le championnat du monde des rallyes (WRC) avant de (comme si c’était trop facile) s’essayer sur d’autres disciplines automobiles. Du célèbre Pikes Peak au Dakar en faisant un petit détour par la F1 , avant de lui rendre hommage lors du Sébastien Loeb célébration , on sur les performances de Loeb toujours inégalées à ce jour.

01 9 championnats du monde consécutifs

C’est sûrement le record le plus connu de tous. Champion du monde de rallye pour la première fois en 2004, Sébastien Loeb a décidé d’écoeurer la concurrence pendant près d’une décennie. Il a non seulement réussi à empocher 9 titres, ce qui fait de lui le plus titré, mais il les a gagnés successivement. Un monopole total imposé à ses adversaires qui étaient contraints de se battre pour la deuxième place en fin de saison. Comme s’il s’était lassé de l’absence de rivalité, le pilote d’Haguenau a d’ailleurs décidé de prendre sa retraite progressive après son 9ème sacre. Le “patron” ne connaît pas le déclin. Le seul qui pouvait prétendre à battre ce record n’était autre que son compatriote, rival et homonyme : Sébastien Ogier. Mais il a décidé de prendre sa retraite progressive en 2021, s’arrêtant ainsi à 8 titres. Aujourd’hui, Loeb possède un total ahurissant de 80 victoires, et le pire, c’est que malgré ses 50 ans, il n’a pas l’air de vouloir s’arrêter là.

02 Plus grand nombre de victoires sur une saison (11)

Sébastien Loeb a dominé le WRC pendant de longues années © Mahmut Cinci

Gagner c’est bien, gagner avec la manière c’est mieux. En 2008, Loeb prend une nouvelle dimension alors qu’il était déjà une référence dans le monde du rallye. Cette année-là, il ne remporte pas moins de 11 victoires sur 15 possibles. Sans aucun doute l’un de ses records les plus difficiles à battre.

03 Le pilote le plus âgé à remporter un rallye

La même année, Loeb fait tomber un autre record, celui du plus grand nombre de victoires sur le mythique Monte-Carlo, 5 à l’époque. En 2022, il devient non-seulement le seul pilote à remporter le rallye monégasque à 8 reprises mais il marque à nouveau l’histoire en devenant le pilote le plus âgé à remporter un rallye. 47 ans, 10 mois, et 25 jours. Tout simplement inusable.

04 14 saisons avec au moins une victoire

Un monstre sur toutes les surfaces © Jaanus Ree

Au-delà de son talent inébranlable, Loeb est également reconnu pour sa longévité. Il est le seul à avoir remporté au moins un rallye lors de 14 saisons différentes. Il signe son premier succès en 2002, presque à domicile, dans ce qui deviendra son terrain de jeu favori. Presque à domicile, l’Alsacien remportera 9 fois le rallye d’Allemagne au cours de sa carrière. D’ailleurs, jamais personne ne s’est jamais autant imposé sur un même rallye au cours de sa carrière, hormis lui-même, sur le rallye de Catalogne.

05 6 victoires consécutives

En 2005, il établit un nouveau record de 6 rallyes remportés successivement. Là encore, le seul qui parviendra par la suite à l’égaler n’est autre que… Sébastien Loeb. En 2008 il réitère cet exploit en gagnant toutes les courses du Rallye de Grande-Bretagne jusqu’à celui d’Argentine. Un record qu’il détient donc depuis 19 ans.

06 35 victoires sur asphalte, 43 victoires sur terre, le tout sur 23 rallyes différents

Sébastien Loeb lors du Dakar 2024 © Eric Vargiolu

Il existe deux types de circuits, ceux sur terre et ceux sur asphalte (même si quelques-uns se déroulent sur neige, notamment dans les pays nordiques). Alors que la plupart des pilotes développent des spécialités selon le terrain, Sébastien Loeb n’a jamais éprouvé le besoin de choisir. Il est tout simplement recordman sur les deux surfaces. 43 succès sur terre et 35 sur asphalte. Il est à l’aise partout, tout le temps. Même s’il a une préférence pour le Rallye d’Allemagne ainsi que celui de la Catalogne, qu’il a remporté 9 fois chacun, il est parvenu à s’imposer sur 23 rallyes différents. On peut le dire : il est chez lui partout.

07 Ratio de podiums sur une saison à 92,31%

En 2010, Loeb a acquis un niveau d’expérience qui l’empêchera tout simplement (ou presque) de terminer en dehors des trois premières places. Sur cet exercice, il réalisera 12 podiums sur 13 rallyes. Par ailleurs, entre 2008 et 2009, il parvient à terminer dans les trois premiers à 15 reprises d’affilée. Encore une fois, deux records qui n’ont toujours pas été battus à l’heure actuelle…

08 Record obtenu sur la Pikes Peak International Hill Climb

Sébastien Loeb en démonstration à Pikes Peak © Garth Mila/Red Bull Content Pool

Si ce record a perduré, il est le seul de cette liste à avoir été battu. Mais même si en 2018, Romain Dumas est devenu le premier pilote de l’histoire à passer sous les huit minutes, on s’est sentis obligé d’évoquer cette performance tant elle est représentative de la carrière de Sébastien Loeb. Les spécificités de cette course du Colorado ainsi que les caractéristiques de de sa voiture étaient bien différentes de ce qu’il a toujours connu sur la scène WRC . Pourtant, ce jour-là, le “débutant” donna une leçon aux spécialistes de l’épreuve. Il termine la course en 8 minutes et 13 secondes, battant de 90 secondes le précédent record de Rhys Millen.

09 Toujours plus de records…

Des exploits qu’on ne compte plus et pourtant… la liste est encore longue. Voici, pêle-mêle, d’autres records réalisés par le patron qui perdurent encore et encore :

19 rallyes dominés de bout en bout, champion du monde avec le ratio d’écart de point le plus élevé (35%), meilleure moyenne de victoires sur les rallyes engagés (44,20%), 935 victoires sur les étapes spéciales, seul vainqueur de toutes les spéciales d’un même rallye… bref, vous l’aurez compris, Sébastien Loeb est une icône de son sport, et plus généralement une légende du sport automobile.

Pour célébrer la carrière de cet immense champion, Red Bull donne rendez-vous aux fans et aux amateurs le 28 septembre prochain, sur l’Anneau du Rhin, à Biltzheim ! De 14h30 à 21h30, vous pourrez voir le patron à l'œuvre dans ses voitures emblématiques, qu’on a justement listées ici . Rendez-vous sur la billetterie , il reste peu de temps !