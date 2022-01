Loeb remporte son 80e rallye WRC et écrit un peu plus l’histoire

« Ca faisait si longtemps que je n'avais pas gagné, a commenté Loeb à l’arrivée au micro de Canal + (sa dernière victoire date du grand prix de Catalogne en 2018, ndlr). J'espérais réussir de belles choses en arrivant ici, mais je ne pensais pas gagner.

s'était montré très fort tout au long du week-end. Et finalement, il y a eu cette crevaison. C’était une belle bagarre, on s’est fait plaisir, la voiture était top et finir sur une victoire, c’est juste incroyable. » Ogier, de son côté, retient surtout de ce week-end l’énorme plaisir qu’il a ressenti sur la course. “Des rallyes comme ça, on en redemande”, lâche-t-il. On est battu mais on garde la tête haute. Nous n’avons pas eu de chance avec cette crevaison.”