© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC
Ogier champion du monde WRC pour la 9e fois !
Sébastien Ogier a marqué samedi un nouveau chapitre du WRC en décrochant un neuvième titre mondial, égalant le record de Sébastien Loeb. Dans un final sous pression, le Français a gardé le contrôle.
Au terme d’un week-end saoudien riche en rebondissements, Sébastien Ogier a scellé un neuvième sacre mondial et rejoint Sébastien Loeb au sommet de l’histoire du championnat. Parti dimanche matin avec une mince avance sur son grand rival Elfyn Evans, le pilote Toyota devait impérativement frapper fort. Dans une lutte au couteau, il a su répondre présent au moment crucial.
La journée a basculé lors des spéciales matinales, quand plusieurs leaders ont été frappés par des crevaisons successives. Mārtiņš Sesks, impressionnant depuis le départ, perdait de précieuses minutes après un arrêt pour changer une roue. Kalle Rovanperä subissait lui aussi une crevaison, tandis qu’Evans, pourtant toujours menaçant, ne parvenait pas à capitaliser suffisamment sur le chaos ambiant. Dans ce contexte, Ogier s’est appliqué à éviter les pièges et à rester constant, grimpant progressivement dans la hiérarchie pour sécuriser la position qui lui garantissait le titre.
« Quelle saison », a déclaré Ogier. « Quel combat avec Elfyn et Scott, honnêtement. On ne peut être un grand champion que lorsqu’on a un grand adversaire, et ils ont été très forts, nous poussant à nos limites jusque dans la toute dernière spéciale de l’année. Bravo à eux, et à toute l’équipe Toyota Gazoo Racing. La saison a été vraiment réussie. Fier et très heureux de faire partie de cette famille. »
Pour Ogier et son copilote Vincent Landais, désormais champion du monde pour la première fois, la performance est d’autant plus impressionnante qu’ils disputaient un programme partiel. Malgré plusieurs absences, le duo a remporté plus de la moitié de ses rallyes et signé le plus grand nombre de victoires en spéciales sur l’ensemble de la saison.
Pendant ce temps, Thierry Neuville s’offrait en Arabie Saoudite son premier succès de l’année. Le Belge, pourtant ralenti par des problèmes d’amortisseur, a parfaitement géré l’extrême volatilité du rallye pour s’imposer avec 54,7 secondes d’avance sur Adrien Fourmaux. Le Français peut nourrir quelques regrets : en tête vendredi, il a vu une pénalité pour pointage anticipé ruiner ses chances d’un premier succès en WRC.
Alors que le rideau tombe sur une saison intense et indécise jusqu’au dernier chrono, les regards se tournent déjà vers 2026. Le coup d’envoi du prochain championnat sera donné au Rallye Monte-Carlo du 22 au 25 janvier.
Fait partie de cet article