Les chiffres de l’ultime saison de Sébastien Ogier

devenait champion du monde des rallyes pour la huitième fois de sa carrière. Alors âgé de 38 ans, le Gapençais décidait pourtant de prendre sa pré-retraite après 12 années passées en WRC et une saison folle - retracée dans le documentaire The Final Season (disponible sur Apple TV+ et bientôt sur Red Bull TV) - sur laquelle on a décidé de revenir en quelques chiffres.

C’est le nombre de titres de champion du monde qu’il décroche au terme de la saison 2021 de WRC. Après ceux de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se sont rapprochés en 2021 des records de l’autre Sébastien (Loeb), et Daniel Elena, qui détiennent 9 couronnes. Un record qu’ils ne sont donc pas près de lâcher.

C’est le nombre de titres de champion du monde qu’il décroche au terme de la saison 2021 de WRC. Après ceux de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se sont rapprochés en 2021 des records de l’autre Sébastien (Loeb), et Daniel Elena, qui détiennent 9 couronnes. Un record qu’ils ne sont donc pas près de lâcher.

C’est le nombre de titres de champion du monde qu’il décroche au terme de la saison 2021 de WRC. Après ceux de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se sont rapprochés en 2021 des records de l’autre Sébastien (Loeb), et Daniel Elena, qui détiennent 9 couronnes. Un record qu’ils ne sont donc pas près de lâcher.

C’est le nombre de victoires qu’il cumule à la fin de la saison 2021. Après Sébastien Loeb et ses 80 victoires, Sébastien Ogier est donc le deuxième pilote qui a obtenu le plus de succès en WRC.

C’est le nombre de victoires qu’il cumule à la fin de la saison 2021. Après Sébastien Loeb et ses 80 victoires, Sébastien Ogier est donc le deuxième pilote qui a obtenu le plus de succès en WRC.

C’est le nombre de victoires qu’il cumule à la fin de la saison 2021. Après Sébastien Loeb et ses 80 victoires, Sébastien Ogier est donc le deuxième pilote qui a obtenu le plus de succès en WRC.