Seb Ogier : "le Kenya, c'est toujours un plaisir, surtout quand tu gagnes"

J'ai lu, avant le départ du Safari Rally Kenya la semaine dernière, qu'il n'étais pas aussi compliqué qu'il y a 20 ans. Je le sais, et je le comprends. Tout change, le monde doit évoluer. Mais, très honnêtement, la semaine dernière a été unique. Le Safari Kenya Rally ne ressemble à aucun autre. Et j'ai vraiment du me battre.

Peu importe le moment auquel tu participes. Le challenge est si élevé que le fait de monter sur la plus haute marche du podium et fêter ta victoire est très spécial. Et cette édition a été particulièrement spéciale pour moi.

Ogier a toujours aimé le Kenya © Team Sebastien Ogier

J'ai du faire face à de nombreux petits problèmes. Bosser sur la voiture en la préparant et en la réparant. Je me suis battu tout au long de la course, mais le dernier jour a été incroyable. Déjà, nous avons perdu le hayon dans la première descente de l'étape d'Oserian. C'était vraiment étrange. La voiture a du être frappée pile sous le mauvais angle. Mais j'avais l'impression que ça n'était rien du tout.

J'ai été surpris de voir que tout l'arrière de la voiture était parti. Ce n'était pas une grosse erreur, mais elle a eu de grosses conséquences. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je poussais fort et j'étais hyper concentré.

La surface de cette spéciale est molle et pleine d'ornières qui apportent de l'adhérence. La voiture est en quelque sorte coincée dedans et moins sensible à la perte d'aerodynamisme. Mais ça en fait, ça ne nous a pas coûté trop de temps. On a été assez rapides vers la fin de l'étape. Je sentais que j'allais plus vite dans les lignes droites. C'était comme avoir un DRS de l'extrême !

Sébastien Ogier et Vincent Landais au Kenya © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Nous avions une autre étape à boucler dans les mêmes conditions, dont Vincent (le copilote de Sébastien, ndlr) et moi savions qu'on devait faire en sorte que la poussière reste en dehors de la voiture. On a donc fait ce qu'il fallait pour calfeutrer la zone où se trouvait le hayon. Heureusement, la dernière étape de la spéciale était humide, donc la poussière n'a pas posé de problème. La voiture survirait, mais elle n'était pas si compliquée à conduire.

Le plus gros motif d'inquiétude, pour moi, c'était le fesh-fesh. J'ai déjà parlé des ornières, mais quand elles deviennent vraiment profondes lors du second passage, vous ne pouvez plus choisir votre ligne. Il faut suivre les ornières qui sont pleines de cette poussière très fine. Dans les fats, le nez de la voiture s'enfonçait dans le sol et le radiateur récupérait toute la poussière.

Les mécanos ont eu du boulot © Team Sebastien Ogier

Cela empêcher l'air d'entrer pour refroidir le moteur et posé un gros problème de surchauffe. J'ai du faire la moitié de l'étape en mode "route". Un mode qui réduit les performances pur mieux contenir la température. En gros : tu ne peux pas rouler à fond. Je ne vous donnerai pas le chiffre, mais la température du moteur était extrêmement élevée !

Normalement, j'aurais du m'arrêter, mais j'ai décidé de continuer. Je ne suis pas certain que moteur sera réutilisé ! Tout le monde a reçu l'alerte concernant les températures, mais je l'ai eue en premier, et c'était un grand moment d'angoisse. Difficile de se concentrer en roulant dans ces conditions. Même si à cause du souci, tu ne vas pas à fond.

Ogier a lutté avec Kalle Rovanperä pour aller chercher la gagne © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Évidemment, je me suis également battu avec Kalle Rovanperä [le coéquipier d'Ogier chez Toyota GAZOO Racing]. Il a, encore une fois, sorti une performance très solide. Il a traversé le rallye sans problèmes, ce qui est remarquable pour une compétition pareille. Surtout lorsqu'on pense aux nombreux problèmes que j'ai moi-même eu.

Les gens parlaient beaucoup de son temps sur la première étape du dimanche matin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il envoie autant. Bon, bien sûr, je m'attendais pas à ce qu'il me laisse gagner facilement non plus. Je commence à le connaître et je savais qu'il ferait comme n'importe quel bon pilote. Mais ça m'a surpris qu'il le fasse dans la section la plus compliquée.

Sur le toit du monde © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Évidemment, ça me met encore plus la pression. C'était un gros combat de trois jours. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cette victoire est particulièrement satisfaisante. Et ce 1-2-3-4 au Kenya pour la seconde année consécutive est vraiment une performance remarquable de la part de l'équipe.

Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai décidé de retourner au Kenya : le lieu. Tu arrives, et tu vois tout de suite des animaux sauvages. Mais quand tu commences à faire la course, leur nombre t'inquiète ! Tu espères qu'ils ne vont pas passer sur la route. Cette année, je pense qu'il y avait plus d'animaux que d'habitude. Et c'était si vert, si beau...

Bienvenue à Naivasha © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Un certain sens du spectacle © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Et puis, il y a les histoires humaines liées à ce pays. Nous ne sommes pas tous égaux en ce bas monde et les gens qui peuvent se le permettre se doivent d'aider les moins chanceux.

J'ai traversé un village dans lequel ils n'avaient pas assez d'eau. On parle d'eau ! Je veux dire, c'est la première chose dont un humain a besoin pour survivre. Cette année encore, j'ai donc collaboré avec l'association caritative well:fair pour faire un don et aider là où je le peux.

Seb Ogier prend toujours un peu de temps pour ses fans © Team Sebastien Ogier

J'ai toujours voulu aider ce pays et soutenir ces formidables personnes, qui nous accueillent toujours avec un grand sourire, même s'ils ont peu de choses. C'est une vraie leçon d'humilité, qui nous rappelle qu'il en faut peu pour être heureux. Entre ça et la victoire, on peut dire que venir ici était une bonne décision.

Merci, le Kenya. Et maintenant, je vais prendre un peu de temps pour ma famille. C'est l'heure des vacances d'été pour moi !