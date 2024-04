Quels semi-marathons choisir en 2024 ?

pour apprécier l’effort que cela demande. L’essentiel pour bien choisir son semi c’est de s’orienter vers une course qui vous ressemble. Et pour ça, on va tout vous expliquer.

Pour en savoir plus sur la course Wings for Life World Run :

se déroulera le 20 avril, sur un parcours qui va te faire découvrir le bassin d’Arcachon entre sable fin et forêts de pins. Surtout que chaque coureur recevra une bouteille de vin et aura le droit à une dégustation de moules-frites à volonté. Entre la course autour du bassin en passant par des petites huttes ostréicoles et la forêt, tu trouveras ton bonheur dans ce semi.

est naturellement l’un des plus beaux cadres de course. Avec son bord de mer et son sable fin, difficile de faire mieux. Pour le côté technique, la course se constitue de deux portions : l’une urbaine et l’autre en pleine nature. Rendez-vous le 19 mai pour le départ de ce semi.

