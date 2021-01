Smash Bros Ultimate : que vaut vraiment Sephiroth ?

par Ed Boon et John Tobias sont des bons indicateurs. De la noirceur, de la violence, des épées et des flingues. On rajoute une pincée de cuir par dessus, parce que les durs aiment le cuir. Et surtout, surtout, on ne regarde pas l’explosion. Jamais. Ou alors, éventuellement, en remontant ses lunettes noires sur son nez.

Sephiroth a rejoint Smash Bros Ultimate !

le plus connu et respecté au monde. Son arrivée dans

. Un air hautain, des cheveux longs et gris sur une figure jeune, longiligne et svelte, un katana qui fait trois fois sa taille et des ailes d’ange : c’est le kamoulox le plus absolu. Et ça fonctionne : Sephiroth est devenu l’un des méchants, si ce n’est LE méchant, du

semble être un cas à part dans l’industrie ; on comprend pourquoi le développeur veut continuer de construire sur cette base solide. En voyant l’annonce, on a aussi compris à quel point Sakurai lui-même était un gros fan de

et 3D, Sakurai avait déclaré en toute honnêteté qu’il avait dû batailler pour avoir l’aval de Square Enix. Aussi, on ne s’attendait absolument pas à voir d’autres personnages de la série. Plus que jamais,

Les joueurs pro s’y penchent

MKLeo

Mew2King

, un des visages les plus connus de la scène et un génie de l’analyse, en fait partie. Et n’a pas lâché le perso depuis. Contexte oblige, le monsieur a trouvé les phases parfaites pour le online, et s’est amusé à tuer en boucle ses adversaires grâce aux Shadow Flare, qui détruisent bien les boucliers et peuvent vite conduire à un stun. Selon lui, Sephiroth montrera tout son potentiel lors des tournois offline, mais tous ses match-up sont infiniment pires en ligne. Particulièrement face à Joker. Octoslash est un coup qui l’a particulièrement marqué pour ses capacités de recovery, tout autant que son contre pour contrôler le recovery adverse. Son plus gros problème selon lui sera face aux persos petits comme Olimar ou Pikachu, du fait qu’il ne puisse pas combo normalement contre eux. Mew2King place Sephiroth comme “High/top” sur sa tier list offline.

Tweek