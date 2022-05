Comment maîtriser Seraphine de League of Legends (selon les pros)

Seraphine , la Chanteuse Rêveuse originaire de Piltover, est connue depuis un moment dans l’univers de League of Legends , puisque Riot Games lui avait tout simplement construit un faux compte sur les réseaux sociaux. Mais elle n’a fait ses premiers pas dans le jeu qu’en octobre 2020, juste avant la finale des Worlds. Cela signifie que les joueurs pros ont eu pas mal de temps pour apprendre à la domestiquer pendant le offseason (la pause entre les compétitions). On a demandé à quelques-uns de ces pros de nous donner des astuces pour jouer Seraphine de manière efficace dans nos propres games à bas ou haut Elo. L'idéal pour préparer la compétition Red Bull Solo Q, dont les qualifications française auront lieu les 25 et 26 juin 2022 (la finale nationale, elle, sera disputée le 9 juillet.) N'hésitez d'ailleurs pas à vous inscrire par ici !

“Je pense que Seraphine est un très bon champion,” explique le support des Gamewards Kamil “Kamilius” Košťál, qui souligne notamment sa polyvalence : “Vous pouvez sans problème jouer trois rôles avec elle : mid lane, bot lane ou support.”

Son ancien team-mate et midlaner Ronaldo “Ronaldo” Betea, aujourd’hui chez Team GO, est d’accord avec lui. “Aujourd’hui, Seraphine est un bon mage avec du contrôle et une “wave clear” (la capacité de se débarrasser des vagues de sbires) efficace. Mais vous aurez besoin de composer votre équipe autour d’elle”.

Alors, quel type de champions va bien avec Seraphine ? Puisqu’il existe de nombreuses manières de la jouer, diverses compositions sont à considérer.

“Olaf, Udyr, Hecarim, ou plus simplement des champions qui peuvent rentrer dans le tas,” ajoute Kamilius. Seraphine peut augmenter la vitesse de déplacement de ses alliés, alors ça fonctionne bien avec des champions qui ont besoin de s’approcher au plus près de la bataille. Les champions comme Seraphine sont souvent du genre à se faire attraper par des carries puissants (des champions qui feront le plus de dégâts) ou se faire surprendre par du crowd control (une compétence ou attaque qui peut immobiliser l’ennemi). Cependant, la championne sera d’une aide cruciale pour rentrer dans la bataille rapidement.

Sinon, vous pouvez aussi utiliser les compétences de Seraphine pour garder les ennemis à distance. “Vous pouvez la jouer contre des compositions qui n’ont pas de champions avec de l’engage (la possibilité de rentrer dans le tas). Vous avez juste à peel (soutenir et protéger votre allié) et poke (faire des dégâts de loin) et ils ne peuvent plus faire grand chose”.

Maîtriser les compétences d’un champion est essentiel pour le jouer correctement, mais Seraphine a des interactions différentes en fonction de l’ordre dans lequel elles sont utilisées. Kamilius et Ronaldo sont d’accord pour dire qu’il faut d’abord améliorer son A en premier.

Seraphine : la société du spectacle © Riot Games

Note Aigüe est une compétence puissante avec un effet de zone décent. Elle fait des dégâts supplémentaires selon le pourcentage de vie qui manque à sa cible. Son Z, Son Ambiophonique, donne un boost de vitesse et un bouclier à ses alliés, ou du soin si Seraphine a déjà un bouclier. Son E, Battement, fait des dégâts en vague sur une ligne tout en ralentissant les ennemis à l’intérieur. Les adversaires étant déjà ralentis sont immobilisés, et ceux déjà immobilisés sont étourdis. Son R, Bis, envoie une large vague qui fait des dégâts et charme les ennemis. Si un allié se trouve dans la vague, cela étend la rangée de la compétence.

Mais c’est surtout le passif de Seraphine, Présence sur Scène, qui donne des interactions intéressantes. Toutes les trois compétences lancées, la championne lancera la prochaine deux fois, créant ainsi de nombreuses options selon la situation. “Utilisez le A si vous avez besoin de faire des dégâts, le Z si vous voulez un bouclier et de la vitesse, ou le E si vous voulez immobiliser quelqu’un. Les combos se font selon la situation, vous devez juste réfléchir à quand bien utiliser le passif. Vous pouvez aussi placer d’excellents ultimates (son R) si vos team-mates sont devant vous, afin que la vague soit plus longue,” explique Kamilius.

Concernant les objets à se procurer, vous avez plusieurs options possibles. Si vous visez un rôle de support, Kamilius propose de partir sur un Régénérateur de pierre de lune, un Bâton des Flots et un Encensoir Ardent pour maximiser vos boucliers et vous donner une bonne régénération de la magie, afin de pouvoir lancer des compétences sur une longue période. Cependant, elle peut aussi être jouée agressivement. “En compétition, partez sur un Régénérateur de pierre de lune, mais en solo queue, vous pouvez sans souci la jouer AP (Ability Power : les dégâts se basent sur les compétences),” explique Ronaldo.

À vous les studios © Riot Games

Dans les phases de lanes, en tant que support, Kamilius propose ceci : “si vous avez une bonne composition, vous pouvez jouer le champion sur les bords. Il ne faut juste pas oublier de placer une balise et de penser au cheminement du jungler adverse.” Mais, toujours en tant que support, Ronaldo propose de la jouer de manière plus sécurisée : “Vous ne devriez pas la jouer agressive du tout sur les lanes. Tout ce que vous devez faire c’est repousser la vague de sbires et chill. Vous ne pouvez pas vraiment faire pression sur l’ennemi au mid, et si vous mourrez, cela peut être problématique.”

Dans les combats, Ronaldo explique que “normalement, il faut y aller doucement avec Seraphine. Vous avez de quoi soigner et faire du contrôle de foules, et si vous pouvez patienter pour le bon timing et que vous utilisez ces capacités là, vous gagnez le combat seul sans souci.”

La force de Seraphine a été largement revue à la baisse depuis son arrivée, à cause de nombreux nerfs ça et là. Cependant, les pros sont d’accord pour dire qu’elle est toujours aussi puissante avec son lot d’avantages et le peu d’inconvénients qu’elle présente, surtout quand elle est jouée avec des champions adaptés.