Il se savait à l'apogée de sa carrière mais s'estimait prêt, psychologiquement, à passer le témoin. « Je suis en paix avec moi-même »

. Écarté par l'écurie Racing Point (devenue Aston Martin) au profit de

,

traverse une longue période d'incertitude à l'hiver 2020. Sonné mais pas abattu à un stade de la saison où les options se raréfient, le Mexicain laisse parler sa vitesse. En novembre, un podium en Turquie le place dans la course au titre honorifique de « best of the rest » derrière les pilotes

et

. Deux semaines plus tard, c'est un moteur en feu qui le prive, à trois tours de l'arrivée, d'une troisième place déjà acquise. Puis vient l'heure de la consécration : une première victoire en carrière au

Grand Prix de Sakhir

, malgré un accrochage lors du premier tour qui l'a relégué à la dernière place. « Après le premier tour, je pensais que ma course était finie (…) mais je suis remonté et je disais à l'équipe : cette voiture est tellement facile à conduire, on dirait une limousine »

.