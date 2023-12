Seth Quintero veut réécrire le livre des records du Dakar

Après avoir reçu son diplôme avec les félicitations du jury en buggy T3, Seth Quintero succède à Nasser Al-Attiyah au volant de la Toyota T1+ . En 2022 et 2023, le Qatari a terminé à la première place avec l’auto japonaise. Il s'agit d'une étape et d'une opportunité considérable pour l'Américain de 21 ans, lui qui est le premier pilote à sortir de la Red Bull Off-Road Junior Team USA (une équipe créée pour former de jeunes talents à la course en rallye-raid).

En passant à la catégorie voitures, Quintero se retrouve à partager le bivouac avec Giniel De Villiers, son coéquipier Lucas Moraes et à courir contre certaines des plus grandes stars du sport : Stéphane Peterhansel , Carlos Sainz , Mattias Ekström (dans l'Audi RS Q e-tron), Al-Attiyah et Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). Qu'est-ce qui pousse un jeune Américain à parcourir la moitié du globe pour participer au Dakar et au Championnat du monde de rallye-raid de la FIA (W2RC), et quels sont les secrets de son succès ?

Seth Quintero sera chez Toyota pour le Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

01 L’âge, c’est juste un chiffre

Qu'on se le dise : Quintero est très jeune pour un concurrent du Rallye Dakar, et pourtant, il a déjà pulvérisé le record de victoires d'étapes sur le Rallye Dakar 2022. Ses 12 victoires d'étapes ont pulvérisé le record de 10 établi par le triple champion Pierre Lartigue en 1994. Mais les signes indiquant que Quintero était un talent spécial étaient déjà apparus l'année précédente, lorsqu'il a remporté plus d'étapes (six) que tout autre pilote lors de l'édition 2021, devant Kris Meeke et Cristina Gutiérrez .

Je veux battre tous les records possibles Seth Quintero

« Je veux battre tous les records possibles. Nous avons battu le record de l'équipe la plus jeune, celui du plus grand nombre d'étapes gagnées, j'espère que nous pourrons battre le record du plus jeune vainqueur du Dakar. »

« Nous ne faisons que commencer. J'ai encore beaucoup de choses à donner. J'espère que nous pourrons continuer à progresser et à nous amuser. »

02

Seth a grandi dans une famille de pilotes © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Comme le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et le champion du WRC Kalle Rövanpera , il a grandi dans une famille de pilotes. Il a commencé à grimper sur des quads à seulement quatre ans. Lorsqu'il a fêté ses 10 ans en 2012, ses parents lui ont offert un buggy Polaris et son oncle a construit un arceau de sécurité personnalisé suffisamment petit pour protéger le garçon. Après cela, il a passé tout son temps libre à faire de la course, à affiner ses compétences et - puisque les coureurs tout-terrain doivent être capables de réparer leurs véhicules - à apprendre à maintenir le buggy au top de sa forme.

Il a commencé à courir en UTV et est devenu champion du monde en 2014 chez les jeunes. « Tout d'un coup, voilà un jeune de 11 ans qui a remporté la plus grande course de l'année », se souvient-il. « C'est à ce moment-là que Red Bull m'a remarqué. » Ce soutien a permis à Quintero de s'inscrire au championnat Best in the Desert, où il est devenu le plus jeune pilote à remporter le Mint 400, le Vegas to Reno, le championnat du monde UTV dans la catégorie pro, le Parker 500 et le Silver State 300 dans la catégorie SSV.

Seth Quintero dans sa Toyota pour le Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Même s'il était un champion automobile, Quintero essayait d'être un collégien comme les autres

Seth n'a pas toujours suivi les conseils de ses professeurs © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

« Aller à l'école était une bénédiction, car cela me permettait de m'éloigner pendant quelques heures du travail sur les voitures ou autre », explique Quintero. « C'était difficile parce que je voyageais et que j'essayais de comprendre comment faire mes devoirs sans aucune aide. »

« Mais je suis heureux d'avoir continué l'école publique et de ne pas avoir été scolarisé dans une école privée ou à domicile. »

« Au lycée, j’ai gardé un groupe d’amis très fermé. Je ne parlais pas vraiment de course. Mais j'ai deux amis très proches depuis 16 ans et ils m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Aujourd'hui encore, des conseillers scolaires et des enseignants m'envoient des messages, ce qui est super cool. »

Mais tout le monde n'a pas été aussi compréhensif : « Certains enseignants m'ont dit que les courses étaient une perte de temps, que je devais aller à l'université et arrêter de gaspiller mon argent », raconte-t-il. « Mais voilà, deux ans plus tard, je voyage à travers le monde, je m'amuse comme un fou et je ne compte pas m'arrêter de sitôt ! »

04 Il faut juste éviter de le traiter de fils à papa

« Ceux qui m'énervent le plus sont ceux qui me traitent de gosse de riche » © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

« Ceux qui m'énervent le plus sont ceux qui me traitent de gosse de riche, parce que ce n'est pas du tout vrai", dit-il. « Nous sommes tous des cols bleus. Je pense que si nous avons eu autant de succès dans les courses aux États-Unis et en dehors, c'est parce que nous travaillons aussi dur que possible. »

En tant que membre de la scène motorsport, Quintero bénéficie d'excellentes relations et de nombreux soutien, mais il a dû se surpasser : « J'ai la chance de partager un atelier avec Andy McMillin [cinq fois vainqueur de la Baja 1000], qui me laisse un petit espace dans un coin. Mais je suis le seul à travailler sur ma voiture. »

« J'ai eu la chance de pouvoir construire toutes mes voitures, et c'est parce que j’ai travaillé dur », explique-t-il. « Ma famille est mon équipe : mon oncle est mon fabricant et mon père m'aide quand il le peut. »

05 La clé pour se faire un nom : être soi-même

Le Motorsports, ça coûte cher © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Le sport automobile est une activité coûteuse et les athlètes doivent attirer des sponsors, ce qui signifie qu'il est vital d’être suivi sur les médias sociaux. Mais cela peut s'avérer difficile si vous êtes trop occupé à courir pour vous arrêter et dire à vos followers de laisser un « j'aime ».

« Les réseaux sociaux font partie de mon travail, mais je suis très, très mauvais dans ce domaine », déclare Quintero. « Je suis un peu de la vieille école, je déteste les réseaux sociaux et tout ce qui touche à la technologie. »

« Je ne me préoccupe donc pas trop d'augmenter le nombre de mes followers. Je laisse les gens venir à moi, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai une communauté si extraordinaire. Je n'ai pas le plus grand nombre de followers au monde, mais ceux que j'ai sont parmi les personnes les plus solidaires que j'ai rencontré de ma vie, et ils ne veulent rien d'autre que me voir gagner. »

La Toyota de Seth Quintero affronte les dunes © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

C'est aussi à double tranchant, car là où il y a de l'amour sur les réseaux sociaux, il y a aussi des détracteurs. Heureusement, sa famille élargie l'a éduqué à être dur et à ne pas s'inquiéter des critiques. « Je viens d'une famille qui a la tête dure. Mes oncles, mon père et ma sœur aînée me malmenaient tout le temps », explique-t-il. « Ces trolls ne m'atteignent donc pas trop. »

« C'est un peu comme s'ils savaient que cela allait arriver, parce qu'ils ont construit quelque chose dans mon cerveau pour gérer ce genre de choses. Je me contente de rire. »

06 Quintero profite de pouvoir apprendre auprès des meilleurs

Il a appris auprès des meilleurs © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

« La conduite, c'est mon truc. J'ai piloté dans beaucoup de motorsports différents. J'espère me diversifier, mon plus grand objectif est d'être le pilote le plus polyvalent possible », explique-t-il. « Quel que soit le véhicule dans lequel vous me mettez, je le conduirai le plus vite possible, à 110 %. Je veux faire le Dakar depuis que je suis très, très jeune. »

Quel que soit le véhicule dans lequel vous me mettez, je le conduirai le plus vite possible Seth Quintero

Cette opportunité s'est présentée en 2021 : l'ajout de la catégorie T3 au Rallye Dakar a ouvert les portes à des pilotes qui auraient autrement eu du mal à participer à la course. Quintero, Gutiérrez et Mitch Guthrie Jr de l'équipe Red Bull Off Road Junior Team se préparent pour réussir au plus haut niveau, en apprenant des légendes comme Peterhansel, Sainz ou Al-Attiyah.

« J'ai la chance d'avoir un groupe d'amis très soudé dans la communauté du rallye-raid », déclare Quintero. « Nous prenons tous soin les uns des autres et nous nous assurons que tout va bien. Oui, nous parcourons le monde ensemble, mais nous ne voulons rien de plus au monde que de nous battre les uns les autres ! »

Avec l’ajout des poids-légers et UTV, il y a désormais une voie claire à suivre pour les jeunes pilotes qui peuvent progresser avant de se lancer dans la catégorie voitures. À 21 ans, Quintero a des décennies de victoires devant lui.

07 Son record de victoires en 2022 n’était pas seulement le signe de sa faculté de pilote, mais aussi de sa soif de victoires

Seth a une soif de victoire inextinguible © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Son Dakar avait pris un départ terrible : deux pannes mécaniques lors de la deuxième étape l’avaient écarté de la course. Il aurait pu plier bagage et rentrer chez lui, mais il a préféré réparer son OT3 et poursuivre la course. « Je me suis vraiment amusé », dit-il. « Je n'avais aucune raison de stresser. Si je ne gagnais pas une journée, il y en avait encore beaucoup d'autres. Je n'avais donc aucune pression sur les épaules. »

Mais lorsqu'il a entamé une série phénoménale de victoires, la pression a pointé le bout de son nez. « J'étais de plus en plus épuisé mentalement, et la compétition ne devenait pas plus facile », explique-t-il. « C'était plus difficile pour moi d'aller chercher une nouvelle victoire alors que je savais qu'il ne s'agissait que d'une étape. »

« Lorsque le record [du nombre de victoires d'étape] s'est approché, j'ai retrouvé mon enthousiasme. Quand est arrivé le jour où je pouvais établir le record, j'étais tellement épuisé mentalement que je ne pensais pas que nous allions pouvoir le faire. Mais j'ai réussi à renverser la vapeur dès que le drapeau s'est abaissé. »

08 C’est aussi un entrepreneur qui cherche à créer un empire du design

Il n'est pas uniquement concentré sur la conduite © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

« Je travaille à la création d'une entreprise de vêtements », révèle M. Quintero. « C'est quelque chose qui me passionne. »

Il est également en train de créer son propre événement sportif multidisciplinaire basé sur ses autres hobbies : la California Triple Crown de Seth Quintero. « La Triple Crown, c'est commencer dans la neige, puis aller dans le désert et enfin dans l'océan pour surfer. Il faut faire le tour en voiture et tout faire en une journée. Et là où je vis (San Marcos, Californie), c'est possible. »

09

Seth en pleine séance de relaxation © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

« Mes amis et ma famille me permettent de garder la tête froide », explique-t-il. « Chaque fois que je participe à une course, j'appelle ma famille, mes amis et j'essaie de ne pas parler de la course. Après une étape, j'ai un débriefing avec les mécaniciens. Je dois me préparer pour le lendemain. Les briefings des pilotes, les débriefings des copilotes, les cérémonies de remise des prix. Si vous avez de la chance, vous avez environ une heure par jour pour vous détendre et téléphoner. Je passe donc cette heure à parler à ma famille, à répondre à tous ceux à qui je peux répondre. »

Entre les courses, il est toujours occupé à travailler sur la voiture ou à prendre des nouvelles du responsable de l'équipe. « Je suis probablement l'un des pires pour ce qui est de m'accorder du temps libre », déclare-t-il. « J'essaie toujours de m'occuper et de faire quelque chose, même si ce n'est pas conduire. »

« Mais j'essaie de profiter de mon temps libre, de faire plus de moto tout-terrain et de surf, et de passer plus de temps avec mes amis. »

« J'ai l'habitude de rater Halloween. Je rate souvent Thanksgiving et Noël. Mais cette année, je m'efforce de passer plus de temps avec mes amis et ma famille. »

10 Le palmarès de Seth Quintero

2023 : Championnat du monde des ralyes-raid (W2RC) - vainqueur

2023 : Dakar T3 – 2e

2022 : Dakar – record de victoires d’étapes (12 victoires)

2021 : Dakar - Plus jeune vainqueur d’étape (dépassé par Eryk Goczal en 2023)

2021 : Best in the Desert UTV Pro Class – vainqueur

2020 : Best in the Desert UTV Pro Class – 2e

2019 : MINT 400 – vainqueur

2019 : BITD Vegas-to-Reno – vainqueur

2019 : UTV World Championship - vainqueur

2019 : Parker 250 – vainqueur

2019 : Silver State 300 – vainqueur

2019 : BITD Vegas - To - Reno – 2e

2018 : MINT 400 – 2e

2015 : World Off-Road Championship Series (WORCS) Jeunes – vainqueur

2015 : UTV World Championship (Jeunes) – vainqueur

2014 : UTV World Championship (Jeunes) – vainqueur