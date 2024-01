Les 7 faits à connaître sur le B-Boy Shigekix

Shigekix Originaire d'Osaka, au Japon, B-Boy Shigekix est un Red Bull BC One All Star, membre du crew K.A.K.B et champion Red Bull BC One 2020.

5. Il aime beaucoup le dessin et la photographie

3. Il a également été le plus jeune champion du monde grâce à sa victoire …

2. C’est le plus jeune breaker à avoir pris part à la finale mondiale du …