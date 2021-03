The Old World, ou le film de bike qui réunit pour la première fois les meilleurs riders VTT et BMX d'Europe. Regardez le film The Old World en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

Comment Simon s'est retrouvé à Stranda

Martin Söderström et Simon Johansson sur le tournage de "The Old World"

"Quand Andy Tillmann m’a appelé pour me demander si je voulais rejoindre l’équipe, j’étais ravi. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé en Norvège" se souvient Johansson.

Leçon 1 : Les choses ne se passent pas toujours comme prévu

avait été complètement détruite par le rude climat norvégien et n’était tout simplement plus praticable. "Les fjords norvégiens sont époustouflants, mais le temps est très imprévisible là-bas. La ligne s’est totalement effondrée sous le poids de la neige et à cause de la pluie" précise le rider.

"Au lieu de nous plaindre, nous avons juste shapé. Tout le monde était motivé, chacun faisait de son mieux et travaillait dur. On a complètement reconstruit les sauts, on a déplacé des réceptions, et on a même eu la chance d’avoir l’aide de dernière minute de

Leçon 2 : Il existe toujours un moyen de créer quelque chose devant la caméra