Le guide du Six Invitational 2021, tournoi de Rainbow Six Siege à Paris

Pourquoi suivre le Six Invitational ?

Commençons par les bases : le Six Invitational , c’est l’équivalent du Super Bowl de Rainbow Six Siege . D’abord car c’est le tournoi mondial qui couronne une équipe championne ultime du FPS après presque deux semaines de matchs intensifs, avec un cashprize de plus d’un million de dollars à la clé.

D’habitude, le tournoi est aussi une occasion de rassembler toute la communauté du jeu et ses créateurs pour célébrer l’anniversaire du jeu : les développeurs reviennent sur l’année passée et dévoilent les plans futurs . Mais le tournoi ayant été repoussé de 3 mois à cause de la dernière vague de l’épidémie du COVID-19, cette fois, ce sera seulement pour l’ esport . Malgré ce décalage, pour la scène compétitive de Rainbow 6 qui n’a pas eu de tournoi international depuis un an , ce sera une véritable bouffée d’air frais. Pour plus de spectacle, le tournoi se déroulera même sur scène, bien qu’il se fera sans public.

En plus d’être un événement plus attendu que jamais par la communauté, il sera aussi intéressant pour ceux et celles qui adorent les histoires d’underdogs et les grands retournements de situation : contrairement à certaines saisons qui ont été dominées par une seule et même équipe, toutes les cartes ont été rebattues.

Les équipes n’ayant pu s’affronter pendant longtemps avant le bootcamp pour le Six Invitational , il y aura plus de place pour les surprises. Le mental des joueurs aura un rôle déterminant sur leur performance, en plus de leurs mécaniques, stratégie et vision de jeu. Malgré tout, il y a des favoris, et une équipe entièrement française en fait partie.

Une chance de voir les français de BDS Esport couronnés à domicile

Le Six Invitationa l va opposer les 19 meilleures équipes d’Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie-Pacifique. L’Europe, pour sa part, accueillera 5 équipes dont une représentante avec des joueurs français et une structure suisse : BDS Esport . Son équipe est composée de cinq joueurs connus depuis des années : Shaiiko , Renshiro , RaFaLe , Elemzje et BriD .

La structure a fait une arrivée explosive sur la scène de R6 . Moins de deux ans après s’être lancée sur le jeu de tir tactique, la structure va emmener son équipe disputer son second mondial après avoir terminé dans le Top 4 du Six Invitational en février 2020. Malgré une défaite aux portes des derniers matchs, BDS avait alors marqué l’histoire de la scène esportive locale en devenant la première équipe française à aller aussi loin dans le tournoi prestigieux.

BDS a ensuite enchaîné les victoires en 2020 ; elle a remporté le Six Major européen en août dernier contre les anciens champions du monde de G2 Esports . Même si BDS n’a pas gagné les deux derniers Majors européens en terminant sur la deuxième place du podium, elle est l’équipe européenne avec le plus de points acquis pendant la saison . Les joueurs ont montré des performances constantes tout au long de l’année, ce qui est la marque des équipes exceptionnelles.

Autant dire qu’avec un palmarès autant rempli en si peu de temps et un roster stable, l’espoir de voir des français couronnés champions du monde sur Rainbow Six Siege est plus fort que jamais ; encore plus pour la première édition parisienne de l’Invitational.

Phase de groupe du Six Invitational 2021 à Paris © Ubisoft

Ce qu’il faut savoir sur le programme

Le Six Invitational se déroule comme tout tournoi esportif : il commence par une phase de groupe et se termine par des playoffs. Il y aura énormément de matchs à suivre les six premiers jours, du 11 au 15 mai, puisque les 19 équipes des groupes s’affronteront sur ce créneau. Il y aura pas moins de 15 matchs par jour, de 9 heures à 21h30. Allez, pour les plus patriotes qui souhaiteraient juste suivre les français de BDS , voici leur programme de matchs à noter dans son agenda :

11 mai :

15h30 ( chaîne B ) : contre l’équipe brésilienne Furia

17 heures ( chaîne B ) : contre Team Empire, l’équipe qui les a battus en finale de l’avant-dernier Major européen

20 heures ( chaîne B ) : contre DarkZero, l’une des favorites nord-américaines

13 mai :

11 heures ( chaîne principale ) : contre G2 Esports, championne d’Europe en titre

15h30 ( chaîne B ) : contre FaZe Clan

17 heures ( chaîne B ) : contre les brésiliens de oNe eSports

15 mai :

11 heures ( chaîne principale ) : contre l’équipe championne de Corée du Sud, Cloud9

12h30 ( chaîne principale ) : contre Team Liquid, l’équipe au sommet du Brésil

20 heures ( chaîne principale ) : contre les japonais de CYCLOPS athlete gaming

En plus d’être commentés en anglais sur deux chaînes distinctes, les matchs pourront être suivis en français sur Twitch et YouTube . Après cette phrase de groupe très dense, les playoffs commenceront le mercredi 19 mai, avec la grande finale prévue pour le 21.

Bracket des playoffs du Six Invitational 2021. © Liquipedia

Pour la phase de playoffs, il y a une subtilité : l’ajout d’un loser bracket. Au lieu d’être directement éliminée du tournoi, chaque équipe qui perdra son match de playoffs sera envoyé dans le loser bracket où elle aura une dernière chance de rester dans la course. Grâce à ce format, une équipe qui perdrait en quarts pourrait remonter jusqu’en grande finale et finalement remporter le tournoi… mais avec une pénalité d’un point en finale, en faveur de l’équipe finaliste qui n’a pas eu besoin de passer par le loser. Ce format de playoffs date de l’édition précédente.

Toutes les actualités sur l’événement pourront être suivies sur le compte Twitter du jeu !

