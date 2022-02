Ce qu’il fallait retenir du Six Invitational 2022 sur Rainbow 6 Siege

« La grand-messe de Rainbow Six Siege »

C’est l’événement le plus attendu sur la scène de Rainbow Six Siege , le FPS tactique d’Ubisoft. Chaque année, le Six Invitational oppose les meilleures équipes au monde dans un tournoi haut en couleurs. C’est aussi une fête pour la communauté dans son ensemble : les développeurs, les créateurs de contenus et les fans se rassemblent dans le fief du studio à Montréal pour célébrer leur passion pour le jeu. C’est aussi là que le plan de route de l’année suivante pour le jeu se dévoile.

Cette année, COVID oblige, l’événement n’a pas accueilli de public et a été transféré dans la capitale suédoise, à Stockholm, pour accueillir plus facilement les joueurs de toutes les régions. Le commentateur français du jeu Julien “Kivvi” Serrier était de la partie et revient sur l’événement pour Red Bull. “C’est la grand-messe de Rainbow Six Siege. Si on aime Rainbow 6, c’est deux semaines de plaisir à vibrer chaque jour devant des matchs incroyables. On attend tous avec impatience cet événement chaque année et on n’est jamais déçus”, raconte-t-il.

Le Six Invitational 2022 s’est déroulé du 8 au 20 février afin de conclure la saison de 2021. Les 20 meilleures équipes représentant l’Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et l’Asie-Pacifique se sont opposées pour le titre suprême sur la scène et un cashprize de 3 millions de dollars. L’Amérique Latine a tenté de défendre son titre après une finale entièrement brésilienne en 2021, qui avait sacré Ninjas in Pyjamas vainqueurs.

Le mondial de cette année a offert un très beau spectacle, et ce pour plusieurs raisons : l’envolée inattendue de TSM, la surprise asiatique, ou encore la chute de l’empire brésilien. La meta a également participé au spectacle : “On est passé d’une meta appelée “20 secondes” où l’on passait du temps à détruire l’environnement pour avancer à une meta beaucoup plus agressive. C’est plus spectaculaire car ça laisse plus de place aux duels, aux refrags et à la coordination. Du plaisir pour les yeux” , explique Kivvi. Les fans du jeu ont été donc servis dans ce tournoi ; mais les fans français, eux, ont aussi été malmenés.

Les francophones se sont arrêtés en phase de groupe. © Ubisoft

La tragédie de Team BDS

Comme si la fin de l’aventure Vitality sur la scène R6 n’avait pas suffi à dépiter les fans français, la représentante francophone BDS s’en est mêlée avec ses performances décevantes dans son tournoi le plus important de l’année. C’est devenu une malédiction : quand BDS Esport obtient de belles performances en saison régulière, elle s'essouffle en fin de saison ; et là, elle a manqué de chance. L’année dernière, BDS Esport était l’une des équipes les plus prometteuses du Six Invitational avec le titre de l’European League 2020, le Major d’été et une deuxième place dans celui de novembre. Mais elle avait perdu en quarts de finale contre les gagnants de l’édition : Ninjas in Pyjamas, et n’avait pas su remonter le loser bracket.

Cette année, la déception a été encore plus grande. “Cela pouvait, sur le papier, être leur Six. Celui de la consécration de leur domination en Europe et de leur montée en puissance au niveau mondial, mais le contexte a détruit ce rêve” , explique Kivvi. En effet, au dernier moment, l’équipe a dû jouer sans RaFaLe, pour une raison encore inconnue . Le coach de l’équipe, BiOs, l’a remplacé à la dernière minute, et cela n’a pas donné de bons résultats.

Malgré une victoire très proche contre DarkZero dans son deuxième match, l’équipe n’a pas su faire ses preuves dans le tournoi, même après le retour de RaFaLe pour ses deux derniers matchs. “L’absence de RaFaLe sur les deux premiers matchs a laissé des traces dans les points, mais aussi le mental pour les matchs suivants. Nous n’avons vu que l’ombre de BDS sur ce tournoi, que ce soit au niveau individuel ou collectif.”

BDS Esport a finalement terminé la phase de groupes en dernière place et ne s’est pas qualifiée en playoffs. Les représentantes européennes, en général, ne sont pas sorties du lot, à part l’ovni Team Empire. G2 Esports, l’une des vitrines de la scène, ne s’est pas qualifiée pour la première fois depuis sa création. Quant à MNM Gaming, Natus Vincere et Rogue, autres équipes de la région, elles n’ont pas su passer la phase de groupes. Mais les russes de Team Empire ont quant à eux terminé l’une des meilleures saisons de son histoire, même si le titre suprême leur a échappé en finale.

Le rêve TSM

À côté de certaines déceptions comme pour l’Europe, mais aussi l’Amérique Latine, quelques équipes se sont véritablement révélées dans le Six Invitational. C’est le cas des deux équipes en finale, et tout particulièrement de la gagnante, TSM. “Peu de gens se seraient risqués à parier sur eux avant le début de la compétition, ils n’étaient clairement pas les favoris après une année en demi-teinte” , explique Kivvi.

En effet, les nord-américains de TSM n’ont remporté aucun titre au cours de la saison ; ils n’avaient même pas assez de points pour se qualifier au mondial. À la place, ils ont obtenu la dernière place du Six Invitational en remportant le tournoi de qualifications une semaine avant le tournoi. Et la lutte ne s’est pas arrêtée là : TSM a bien failli s’arrêter en phase de groupes. Elle n’est passée qu’avec 2 points de plus que sa concurrente DarkZero, contre qui elle avait pourtant perdu dans le tournoi.

C’est en playoffs que TSM a montré toute l’étendue de son potentiel. L’équipe a battu FURIA et Team Liquid pour arriver jusqu’en finale de l’upper bracket, mais a ensuite perdu contre Team Empire 2 à 1. La grande finale a donc été un rematch, les nord-américains étant revenus après une victoire décisive 2 à 0 contre FaZe Clan, qui avait pourtant remonté l’entièreté du loser bracket. Ses performances n’ont fait que s’améliorer tout au long du tournoi, comme si être dos au mur l’avait transcendée.

Team Empire est vice-championne du Six Invitational 2022. © Ubisoft

TSM a ensuite remporté la grande finale 3 à 1 contre Team Empire dans un match parfois équilibré, parfois clairement en faveur de TSM. Dans ce match, elle a montré tout ce qui l’avait emmenée si loin : une stratégie complète, qui a surpris plusieurs adversaires, et des joueurs au meilleur de leur niveau. “Elle a eu une énorme force de frappe en entry, dirigée par un Merc à son Prime”, estime Kivvi. “Elle a aussi montré une belle capacité d’adaptation en ayant très bien préparé sa finale face à Empire, et mis en place le style de jeu idéal pour contrecarrer les Empire qui sont, d’habitude, tout en contrôle.”

La victoire de TSM a été donc tout aussi inattendue que méritée. C’est aussi la première fois que le trophée revient à l’Amérique du Nord depuis 2020, où Spacestation Gaming avait été sacrée championne du monde. D’un autre côté, la malédiction de Team Empire se poursuit : elle termine en deuxième place du tournoi pour la seconde fois après 2019 , et en suivant toute une série de deuxièmes places en Europe. Cette année, elle restera dans l’ombre de BDS en Europe et de TSM à l’international. Mais c’est aussi sa combativité qui a rendu cette finale si belle, avec une remontée à la fin du match et de belles actions.

DWG a remporté le titre APAC en Stage 2, six mois après sa formation. © Ubisoft

La surprise DAMWON

À côté de ces équipes bien implantées dans la scène, la relève a aussi brillé dans ce tournoi, et il est impossible de ne pas mentionner les sud-coréens de DAMWON Gaming . En effet, League of Legends n’est pas la seule scène où le club prospère. Sur R6, la ligue APAC est celle de toutes les surprises, et ce tournoi n’y a pas fait exception : cette pépite, qui a vu le jour il y a un an, s’est déjà imposée parmi les meilleures équipes d’Asie-Pacifique. Ses débuts dans la ligue APAC ont été compliqués, mais les joueurs ont fait des progrès admirables tout au long de la saison et sont arrivés dans ce Six au sommet de leur niveau.

Ses rookies, Woogiman, coted et RIN, épaulés par les joueurs vétérans yass et CATsang (un ancien de Cloud9), ont fait des étincelles sur la scène APAC et ont montré de très belles choses dans leur premier Six Invitational. Yass, en particulier, a attiré beaucoup de regards à travers ses statistiques, parmi les plus élevées au monde sur cette saison. DAMWON Gaming est arrivée au sommet de son groupe, devant des noms bien connus comme Natus Vincere et MIBR. Mais elle s’est ensuite essoufflée en playoffs. Au terme de deux parties très équilibrées, elle est tombée contre les nord-américains de Soniqs 0-2 puis face à Oxygen en lower bracket.

En arrivant en playoffs, l’équipe a su marquer les fans d’ esport sur R6 et sera certainement regardée de près au cours de la prochaine saison. “La région APAC a confirmé qu'elle avait rattrapé son retard et qu'elle pouvait se battre au niveau international, ce qui a rendu ce Six encore plus passionnant”, estime Kivvi. Une chose est sûre : la prochaine édition du Six Invitational réservera de nouvelles surprises aux fans. En attendant, la compétition reprendra avec le lancement des ligues régionales dans les prochains mois.

