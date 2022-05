Skábma, le jeu sensible qui montre enfin la culture Sámi

Connaissiez-vous le peuple indigène Sámi ? C’est probable que non, et avec Skábma : Snowfall , le studio Red Stage Entertainment compte bien mettre un coup de projecteur sur les mythes, us et coutumes de ce peuple qui, dans notre tête, constitue les « lapons ». Sorti sur Steam, ce jeu indépendant vous fait incarner Àilu , un jeu éleveur de rênes du Samiland - à la recherche d’un tambour Noaidi, il pourra ainsi guider les esprits et devenir lui-même Noaidi, un statut entre le shaman, le guérisseur et le voyant. Le joueur et le personnage principal progressent ainsi de concert. Le titre pose naturellement quelques questions - comment faire l’équilibre entre le contenu culturel et le gameplay, surtout quand on navigue avec une économie de moyens ? Des problématiques déjà courageuses, peu de titres prenant comme champ d’imaginaire des mythologies bien existantes.

Skábma peut se vanter d’être le premier jeu à mettre l’emphase sur l’histoire de ce peuple. Un vademecum, assez complet, est disponible sur leur site internet , il explique plusieurs thématiques principales du jeu, dont le chant Yoik et sa philosophie. Dans ce jeu d’aventure et de plateforme simple et à petit budget, on oscille entre des mécaniques de Metroidvania et un système de combat non-violent pour progresser (il m’a été vendu avec une comparaison à Undertale, ce qui constitue généralement les mots magiques). En effet, la palette de mouvements d’Ailu s’étoffe avec le temps, et les énigmes de création de plateformes, l’ambiance et la direction artistique rappellent Kena : Bridge of Spirits. Cependant, on le verra plus tard, ces deux titres, sinon leur budget, accusent d’une différence fondamentale.

Skábma est le premier jeu à mettre l’emphase sur l’histoire du peuple Sámi © Red Stage Entertainment

Dans une ambiance relaxante et méditative, le titre privilégie les décors verdoyants et les points de vue cinématiques. Pour progresser, il faudra triompher de certains puzzles en plateforme, apprivoiser quatre esprits, et interagir avec une petite myriade de personnages, qui ont tous quelque chose de signifiant à dire. Le jeu a d’ailleurs la capacité d'être informatif sans trop noyer le spectateur sous de nouvelles informations.

L’ambiance est là, le bilan technique pêche

Hélas, le jeu ne brille pas techniquement. Impraticable sur une machine vieillissante, il manque d’intuitivité par moments. Votre serviteur s’est perdu dès la toute première zone, et les promenades troglodytes peuvent s’avérer être une gageure. Les phases de plateforme peuvent poser problème, et il n’est pas rare de se perdre dans des environnements pourtant assez réduits - le manque de cartographie en perdra plus d’un. Enfin, certains choix d’affichages sont contestables et peuvent obérer la lisibilité de l’expérience. On peut espérer de futurs patchs pour régler ces soucis.

Skábma pêche dans le bilan technique, mais le titre a de nombreuses vertus pédagogiques, et fait un véritable effort de direction artistique et de documentation. En effet, Skábma a notamment été réalisé par des Sámi, qui ont su insuffler vie et culture locale dans les personnages et leurs dialogues, qu’ils soient humains ou esprits.

Nous avons contacté Marjaana Auranen et Sahin Cengiz, respectivement « Mini Boss » et « Boss final » du studio finlandais Red Stage Entertainment. Ils ont répondu à quelques questions sur la genèse de studio, le vademecum de leur nouveau jeu, l’incursion et la place de la culture Sàmi dans Skábma et comment se démarquer dans les jeux éducatifs et, qui équilibrent leur gameplay entre culture et fantasy.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Red Stage Entertainment et sur l’histoire du studio ?

Marjaana : J’ai fondé le studio en 2017, de concert avec Sahin Cengiz et Ulla Leppänen. Sahin et moi nous connaissions déjà de l’Université des Sciences Appliquées où nous étudions le cinéma et la télévision ensemble. Sahin a su m’aider pour un projet expérimental de réalité augmentée, un jeu vidéo nommé Bird’s Nest… et le reste n’est qu’histoire. Après l’école, nous étions un peu comme coincés avec l’autre et nous voulions continuer de travailler ensemble. Les grands esprits se rencontrent, je suppose… Ulla a rejoint l’équipe une fois que nous l’avons consultée - nous voulions savoir comment démarrer une entreprise.

Le jeune éleveur de rênes du Samiland Àilu dans le jeu vidéo Skábma © Red Stage Entertainment

Pouvez-vous revenir sur la genèse de Skábma et votre choix de faire un jeu sur la culture Sami ?

Sahin : Pour répondre au plus simple, disons que Marjaana était Sámi et ce n’était pas un sujet qui était encore évoqué dans le medium. La culture et les histoires racontées sont aussi intrigantes qu’uniques, et notre but, à Red Stage, est de faire notre possible pour raconter des histoires inspirantes et censées par le biais du jeu vidéo.

Marjaana : C’était vraiment un besoin tout personnel de créer cette histoire. En tant que Sámi, je me sentais investie d’une responsabilité de créer quelque chose qui puisse représenter ma culture, et mon histoire. En grandissant, je n’ai jamais vu, ou presque pas, la moindre représentation de la culture Sámi dans les médias. C’était comme si nous n’existions pas. De fait, en créant ce jeu vidéo, je voulais que les gens sachent qui nous étions, que nous sommes là, et ainsi, les jeunes générations et celles à venir seront témoins de notre culture dans les jeux vidéo.

Comment avez-vous mené vos recherches, et comment les avez-vous incluses dans le jeu ?

Marjaana : Je partais d’une envie intestine - concevoir ce jeu a toujours été sur ma liste de choses à faire, je me suis mis à lire tout ce qui était dans le périmètre sur ma culture ; non seulement pour en lire plus sur de vieux contes, mais aussi pour refaire le point sur ma propre histoire. Cette dernière n’était jamais évoquée dans les écoles où j’ai grandi. Bien sûr, j’avais quelques souvenirs de transmission orale de ma propre grand-mère, mais c’est un processus de recherche qui m’a permis de beaucoup apprendre.

Durant ces cinq années, je crois que j’ai lu dans les cinquante livres et articles de recherche qui faisaient état d’histoires et de croyances tout autour de Sápmi. Dans le lot, il y avait également des journaux d’explorateurs, de scientifiques et de prêtres qui ont vécu en Laponie du 16e au 19e siècle.

Skábma est un jeu d’aventure et de plateforme © Red Stage Entertainment

Ces journaux m’ont donné un chouette coup d'œil sur le début de la vie Sámi, ses histoires, avant même que les premiers livres Sámi soient publiés. Bien sûr, je devais tenir en compte que ces textes n’étaient pas directement écrits par des concernés et que ceux-là n'étaient pas à même de les représenter avec justesse, quand ce n’était pas carrément offensant.

J'ai aussi pu converser des heures avec ma famille et d’autres Sámis sur notre histoire, le scénario du jeu, ses mécaniques et la manière qu’il a de les dérouler. Si certaines choses peuvent sembler acceptables pour certains, ce n’était pas toujours le cas pour tout le monde. Certains tabous persistent dans notre culture et je ne voulais pas casser ces règles invisibles, juste parce que « dans notre famille, c’est ok de faire les choses comme ça ».

Sahin : Jouer du tambour est très vite devenu la mécanique principale du jeu. Nous avons beaucoup conversé sur ce qui pouvait devenir l’outil, ou l’arme la plus puissante de la culture Sámi. Nous avons pensé à des lances et des lassos à rênes, mais plus grand-chose ne se mesurait au tambour Noaidi, Goavddis. Historiquement, c’était le plus puissant objet qu’un Sámi pouvait posséder, il était craint des étrangers, et de fait la plupart d’entre eux ont été détruits durant le dix-septième et le dix-huitième siècle.

Cependant, la première version de cette mécanique était un peu plus portée sur le combat : Áilu défendait le village contre les esprits corrompus de la nature… mais quelque chose ne collait pas. Les Noaidi et les Sámi ont toujours été des tribus portées sur l’amour que le combat. Le principal travail des Noaidi était de faire office de guérisseurs et de voyants - nous avons choisi de nous concentrer sur ça en lieu et place de vrais combats.

Comment faire un jeu sur une culture spécifique sans trop lancer des informations et des références au visage du joueur ?

Marjaana : J’ai peur qu’on n’ai pas réussi à éviter ça ! Il se trouve qu’il y a vraiment beaucoup de textes et d’infos que le joueur peut trouver, mais vous aurez peut-être une plus grande impression de légèreté. Après tout, c’est à vous de chercher ces informations ou pas.

Sahin : C’est clair, il y a beaucoup de texte dans le jeu - des dialogues qui cohabitent avec des douzaines de collectibles. Mais tout ça est raconté en tant que fragments d’une histoire, avec beaucoup d’humour injecté dans le mix. Et, bien entendu, c’est optionnel. La culture est présente dans chaque aspect du jeu - et nous serons toujours plus heureux si ça donne envie aux gens d’en chercher un peu plus dans la diégèse.

Skábma offre un système de combat non-violent © Red Stage Entertainment

Parlez-nous un peu du système de combat qui, comme vous l’avez déjà dit, est non-violent…

Sahin : Tout part de l’ADN des Noaidis - ce sont des guérisseurs et des voyants. Áilu peut s’accorder avec des objets infectés trouvés dans le jeu, les transformer en quelque chose d’autre. Mais ces transformations ne sont pas permanentes - Áilu n’est juste pas encore assez fort. Les esprits qui l’aident, les Familiers, n’ont pas le don d’ubiquité : invoquer un animal deux fois le fera disparaître du premier lieu.

Áilu peut arrêter les ennemis pour un temps limité, mais les effets ne sont pas permanents, on ne peut pas de facto les défaire. On peut effectivement parler de « combat », mais ce sont des phases intégrées aux éléments de plateforme, de mouvements, et de l’histoire que nous voulons raconter.

Ce jeu rappela sans doute Kena : Bridge Of Spirits à de nombreux joueurs. Est-ce difficile de se distinguer de ce genre d’aura à l’instant T ?

Marjaana : Je suis heureuse d’entendre cette comparaison avec Kena - il faut comprendre que Skábma est un jeu bien plus petit, avec des moyens bien moindres dans les finances et les ressources humaines. Je pense que si on peut nous comparer avec Kena, c’est que nous avons bien fait les choses.

Cela étant dit, il n’y a pas beaucoup de jeux basés sur de l’authentique culture indigène sur le marché. Une poignée pour ces dernières années, et c’est tout. Rien que ça nous distingue énormément de Kena et de ces jeux d’aventure qui sont purement fictionnels, qui combinent des cultures différentes, d’autres histoires et mythes. Ça n’a rien de révolutionnaire d’expliciter que de nombreux titres de fantasy tirent de l’influence de cultures véritables, y empruntent des morceaux là et là et, c’est mon opinion, c’est la voie la plus facile pour créer un monde de jeu.

Utiliser une culture authentique apporte son lot de défis et de responsabilités, et je comprends que certains développeurs veulent les éviter. C’est la différence alpha avec d’autres titres du même genre : Skábma n’est pas seulement un jeu de fantasy ou d’aventure, c’est aussi la vitrine d’une culture vivante, de ces mythes et de son histoire.

Àilu joue du tambour dans le jeu vidéo Skábma © Red Stage Entertainment

Un mot sur le score et la direction artistique ?

Sahin : La musique et la direction artistique sont directement inspirées de la culture Sámi, et du champ d’imaginaire nordique en général. Nous avons réuni des milliers de références à destination de toute l’équipe non-Sámi, et nous avons validé les grandes lignes de la direction artistique avec d’autres Sámi durant le développement. Sans oublier la musique, en collaboration avec Hildá Länsman, une artiste yoik Sàmi qui se trouve être la voix du personnage principal ! Nous avons fait preuve d’un soin spécial pour nous assurer que tout, des vêtements aux ustensiles et constructions, correspondaient à la fenêtre temporelle.

Sur le plan de l’histoire, nous voulions toujours combiner de nombreuses histoires Sàmi dans un monde unique. Cette attitude a inspiré le level-design et la direction artistique aussi - nous n’avions pas l’ambition d’imiter des points géographiques précis, ou spécifiquement le style d’habits Sàmi. Nous avons choisi de piocher notre inspiration dans tout le Sámiland pour créer notre propre Nord fantastique.

Marjaana : Il existe neuf langages Sámi distincts, et les cultures varient énormément selon où vous êtes au Sámiland. De fait, je trouve qu’il était important d’en créer une version fantasy que tous les Sámi pouvaient s’approprier, où tous les contes et personnages mythologiques pouvaient naître et coexister.

Merci à Stanislas Peyrat pour la coordination de l'interview, et le temps consacré à la traduction des questions !

