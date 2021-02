La région des

Balkans

en Europe est à la fois la moins connue et la plus intéressante du plus petit continent du monde. Dans la plus orientale des trois grandes péninsules méridionales d'Europe, les Balkans couvrent une vaste et belle région qui s'étend de la

au nord-est jusqu'au Monténégro et la mer Adriatique sur son flanc sud-ouest. Elle comprend aussi toute l'étendue de la Slovénie (qui borde l'Italie) jusqu'aux plages bulgares de la Mer Noire.