À la découverte du skatepark le plus haut du monde 

On l’appelle Pura Pura. D’une surface de 1200m2, ce spot de skate est unique au monde. Au Pérou, il est même considéré comme un petit miracle. Niché à 3200m d’altitude, dans la ville de La Paz, Pura Pura est le skatepark le plus haut du monde. Construite en 2014, l’enceinte est sortie de terre en un peu moins d’un mois grâce au travail acharné d’une armée de 100 bénévoles originaires de 15 pays. Tous ont bravé l’altitude pour permettre à la magie du skate d’opérer. Derrière ce projet se trouve un homme, Robin Höning, l’association Make Life Skate Life et une ribambelle de skaters locaux comme Milton Arellano ou Kenny Davalos.

. Ils reviennent de leur trip avec ce clip inspirant à découvrir en haut de cet article. “Sur ce spot, il n’y a pas un virage qui ressemble à l’autre, commente Marc Churchill. Les modules ont été fabriqués avec ce qu’il y avait dans le coin. Des coping ont été conçus avec des morceaux de bois. La première fois qu’on voit ce skatepark, on se dit: ‘ça va être compliqué de trouver la ligne’. Et ensuite vous regardez les locaux et vous comprenez comment faire”.

À quoi peut donc ressembler le skate à 3500m d’altitude ? Marc Churchill, un des riders anglais les plus respectés, est parti le découvrir en compagnie de Daniel Vargas, Samantha Narvaez et