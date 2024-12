Skating, classique, ski nordique : tout savoir sur le ski de fond

Évidemment, pour le pratiquer, le matériel n’est pas le même (on y reviendra plus tard). Le ski de fond consiste à avancer sur un terrain plutôt plat et damé. Ce sport vient de Norvège, où il aurait été inventé durant l’antiquité, dans le but de parcourir de longues distances malgré la neige.

Du fait de la différence des fixations entre skis de descente et de fond, il est possible de décoller le talon. Lorsque l’on progresse en allant tout droit, en avançant une jambe après l’autre, on parle de ski de fond classique (ou pas alternatif). Ressemblant assez à la marche, c’est la technique la plus adaptée aux débutants. On peut également utiliser la poussée simultanée en s’appuyant sur les bâtons pour prendre de l’élan.

Aussi appelé pas de patineur, le skating est la technique privilégiée par les biathlètes professionnels. Son nom est tiré du mouvement qu’effectuent les skieurs et qui ressemble pas mal au geste des patineurs sur glace. Pour avancer, on s’appuie sur une poussée des bras qui est ensuite suivie avec les jambes. Généralement, un appui sur les bras correspond à deux avancées au niveau des jambes. Même si cette pratique est plus technique, elle est aussi plus grisante puisqu’elle permet d’aller plus vite via un mouvement plus fluide.

