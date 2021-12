Comment se mettre au ski freestyle ?

Il fut un temps où le ski consistait juste à slalomer sur de grandes pistes le plus rapidement ou de la façon la plus élégante possible. Puis le freeski est apparu, combinant les tricks du snowboard (habileté, big air, rails) à la liberté du ski traditionnel.

Les records du ski Des plus longs skis du monde, au plus vieux rider …

"Les skieurs s'élancent sur une rampe de 20 mètres de haut et reçoivent des points pour le plus grand nombre de rotations et de figures qu'ils effectuent dans les airs."

"Le half-pipe mesure environ 8 mètres de haut et n'est fait que de neige. L'objectif pour les riders est simple : faire le plus de figures possible sur ce U."

"C'est un ski avec des sauts, des rails et d'autres obstacles, généralement cinq à six caractéristiques en tout. Vous devez réaliser des figures sur chaque élément et effectuer un le meilleur run pour être le mieux noté."

"La première chose que vous pouvez essayer d'apprendre est de skier à l'envers. Il vous suffit de contrôler vos skis et de les garder parallèles, et de vous habituer à regarder par-dessus vos deux épaules, à surveiller ce qui se trouve derrière vous. Soyez toujours conscient de l'environnement qui vous entoure."

"La conscience aérienne est un élément essentiel pour être un bon freeskieur. Quand j'étais enfant, ma mère m'envoyait suivre des activités extra-scolaires au centre de loisirs local, dont le trampoline, qui m'a appris à contrôler mon corps. J'allais skier une fois par semaine et le reste du temps, je reproduisais des figures que j'avais vues à la télévision sur le trampoline. En résumé, pour le ski freestyle, le meilleur entraînement en dehors des pistes est d'aller sur un trampoline, de rebondir et de s'habituer à être en l'air, à saisir ses pieds et à placer son corps dans différentes positions."

