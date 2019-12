Pourquoi (et comment) il faut tester le ski de rando cet hiver

Mars 1986. Sur la ligne de départ de la première Pierra Menta de l’histoire, ils ne sont qu’une trentaine de binômes à s’être inscrits à cette course. Originaires pour la plupart du Beaufortin, ces pionniers vont pourtant écrire l’histoire d’une épreuve qui deviendra au fil des années le plus important événement de ski de randonnée d’Europe. 34 ans plus tard, la Pierra Menta a accueilli 600 coureurs en mars dernier à Arêches-Beaufort en Savoie. Et depuis six ans, les organisateurs sont obligés de refuser des camions entiers de demandes d’inscription.

Côté compétition toujours, la discipline a intégré le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont la prochaine édition aura lieu à Lausanne en janvier prochain. Une première étape vers les sommets olympiques…

Symbole d’une discipline en pleine explosion, cet engouement pour le ski de randonnée ne se limite plus aujourd’hui aux seuls passionnés. La FFME (Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade) estime le nombre de pratiquants entre 55 000 et 85 000, qu’ils soient assidus ou occasionnels. De leurs côtés, les stations proposent désormais une centaine d’itinéraires balisés sur l’ensemble des massifs et des événements dédiés. Et pas besoin d’avaler 10 000 mètres de dénivelé positif comme sur la Pierra Menta pour découvrir autrement les paysages enneigés des montagnes françaises. Car ce sport - également appelé ski alpinisme ou ski de montagne - ouvre de nouveaux horizons aux débutants, qui peuvent eux aussi se sentir l’âme d’un aventurier l’espace de quelques heures. Pour autant qu’ils sachent mettre leurs peaux de phoque sous les skis...

Le matériel : louez pour ne pas vous rééquiper

En ski alpinisme , la montée se réalise grâce à un système de fixations libérant les talons et des peaux de phoque synthétiques collées sous le ski qui adhèrent à la neige, pour ne pas glisser. Arrivé en haut, vous retirez les peaux, fixez les talons des chaussures aux spatules et redescendez façon ski alpin. Si un loueur peut vous expliquer le principe de ces fixations spécifiques au ski alpinisme (dont il existe différents types), il sera toujours préférable de prendre un guide avec vous afin de ne pas commettre d’erreur lors de votre première sortie.

Pour les prix, comptez entre 1 000 et 1 500 euros à l’achat pour l’équipement complet (skis, fixations, bâtons, chaussures et kit de sécurité avec Arva, pelle et sonde). Ce n'es pas donné, et ça explique le boum de la location avec des prix compris entre 50 et 80 euros à la journée pour les mêmes équipements.

Cela dit, certaines stations proposent des tarifs très compétitifs, à l’image de Combloux et de son pack matériel à 25 euros valable dans tous les magasins de sport lors de L'Echappée Rando (voir en bas de l'article). « Pendant cet événement, on propose aussi de tester différents modèles de skis de randonnée en partenariat avec Décathlon-Wedze lors de chaque mercredi de la saison » explique Géraldine Brondex, de l’office du tourisme de la station.

Le ski de randonnée explose dans les massifs français © Hans Herbig/Red Bull Content Pool

Les spots : Tous les massifs s’y mettent

« Sur Combloux , on avait deux itinéraires qui existaient depuis longtemps, mais face au nombre grandissant de pratiquants, on en a ouvert neuf autres sur l’ensemble des Portes du Mont-Blanc » ajoute Géraldine Brondex. Une expansion qui a valu à Combloux le titre (décerné par France Montagnes) de meilleure station de ski alpinisme en novembre 2019.

200 km plus au nord dans les Alpes, la station d’ Orcière Merlette a, elle aussi, décidé d’ouvrir des itinéraires spécifiques pour les pratiquants : « La demande est forte » confirme Nicolas Baptiste , responsable du développement du ski alpinisme . « On s’en rend compte avec le nombre toujours plus important de skieurs alpinistes qui viennent sur le domaine en novembre avant même l’ouverture de la station qui avait lieu le 14 décembre dernier. Et comme ces personnes continuent à remonter les pistes quand elles sont ouvertes, ça pouvait poser quelques soucis de sécurité vis-à-vis de l’exploitant des remontées mécaniques. C’est pour encadrer cette pratique et répondre à la croissance du nombre de pratiquants qu’on a décidé de proposer quelque chose sur cette discipline. »

Dans les Pyrénées, la station de Saint-Lary-Soulan a également lancé un chantier important impliquant le bureau des guides, le service des pistes et les clubs locaux pour créer deux nouveaux itinéraires de ski de randonnée , qui s'ajoutent au parcours existant. « C’est un gros travail d’un an pour créer ces parcours, les sécuriser et les entretenir. Mais c’est incontournable aujourd’hui avec l’augmentation du nombre de pratiquants. » confirme Pierre Védère , Président du club de ski de montagne de la station des Hautes-Pyrénées et responsable de la sécurité de Saint-Lary-Soulan. « On a d’ailleurs une Coupe de France le 29 mars et on ambitionne de faire le Championnat de France de ski alpinisme en 2021.»

Outre ces stations, vous pouvez aussi pratiquer sur des itinéraires balisés à Font-Romeu (trois itinéraires damés dont un nocturne), Le Cambre d’Aze (12 km d’itinéraires), les Aillons-Margériaz (deux parcours de 600 et 450 mètres de dénivelé) ou Saint-Pierre de Chartreuse , avec une zone entièrement dédiée au ski de rando .

Quand pratiquer ?

Qui dit ski de randonnée dit forcément montée. Et c’est là que la cohabitation avec le ski alpin n’est pas toujours facile. Car si les experts de la discipline n’ont pas besoin des pistes damées pour redescendre, les débutants ne sont pas forcément prêts à se lancer dans des zones de freeride où le danger est plus important. « À Saint-Lary Soulan, l’itinéraire que l’on propose actuellement pour le ski de randonnée se prend dès la fermeture des remontées mécaniques en fin d’après-midi jusqu’à l’arrivée des premiers dameurs sur les pistes vers 20h » détaille Pierre Védère.

Qui dit ski de randonnée dit forcément montée © Fischer

Sur d’autres stations , les itinéraires de ski de randonnée peuvent se faire à la demi-journée, à la journée ou plus, selon le niveau des pratiquants. C'est le cas, par exemple, du côté d' Orcière Merlette : « On propose notamment un forfait spécifique pour les pratiquants de ski de randonnée qui permet d’accéder à certaines zones précises du domaine skiable. » explique Nicolas Baptiste. « C’est destiné aux débutants et aux pratiquants intermédiaires. » Quant au niveau de ski requis pour le ski alpinisme , « si on a les bases du ski alpin , on peut directement s’y mettre » estime Arnaud Gasser , membre de l’équipe suisse de ski de randonnée . Ce dernier s’est d'ailleurs mis au ski alpinisme en 2010 en voyant arriver chez lui, à Verbier , la mythique Patrouille des Glaciers . «L’avantage avec le ski de randonnée , c’est qu’une personne qui n’a pas l’habitude de descendre dans la poudreuse pourra organiser sa sortie en prévoyant de redescendre par les pistes.»

À Orcière Merlette, « les deux itinéraires de 600 et 800 mètres de dénivelé propose chacun un échappatoire au milieu » précise Nicolas Baptiste. Cela permet à tout skieur de pouvoir raccourcir son parcours si nécessaire. La descente se fait par les pistes de ski alpin , il n’y a donc pas besoin d’avoir un excellent niveau de ski . Mais il faut évidemment garder en tête que l’on reste sur une activité d’endurance.

Gestion des risques : Suivez le guide (et les traces) !

En ski alpinisme , les itinéraires sont la plupart du temps tracés hors des pistes traditionnelles. L’objectif est d’aller là où les dameurs ne passent pas pour profiter d’une nature vierge et sauvage. Si vous débutez dans la discipline, optez pour les circuits proposés par les stations. Ces derniers ont été conçus pour minimiser les dangers liés à la montagne. « Il faut savoir qu’il n’y a pas de cadre législatif en ce qui concerne le ski alpinisme » indique Nicolas Baptiste. « Les deux nouveaux itinéraires que l’on a créés cette année l’ont aussi été en fonction de l’exposition au risque. On privilégie des pentes inférieures à 30%, d’autant qu’Orcière Merlette n’est pas une station boisée. On ne peut donc pas profiter de cette protection naturelle des arbres que peuvent avoir d’autres stations. »

« Si les pratiquants partent avec un guide, on sait qu’il n’y aura pas de soucis. Ça reste la meilleure façon de commencer le ski alpinisme . Mais la majorité d’entre eux sont autonomes et on s’est rendu compte que l’on devait mieux encadrer la discipline en proposant ces itinéraires, notamment pour ceux qui vont sur des lignes exposées sans avoir une culture de la montagne. Ce sont souvent des zones que les pisteurs doivent sécuriser en déclenchant des avalanches, et le fait que des skieurs alpinistes soient potentiellement là leur complique forcément les choses. »

Partir avec un guide reste la meilleure façon de commencer le ski alpinisme © WayOut Adventures

« Les pisteurs nous disaient que ça devenait très compliqué de travailler avec la multiplication de ces pratiquants un peu partout dans la montagne. À cause de ça, ils ne pouvaient plus lancer le PIDA (Plan d'Intervention de Déclenchements des Avalanches) aussi facilement. Et ça, le pratiquant ne l’a pas forcément en tête. D’où la nécessité pour nous de proposer cette offre à une altitude (1850 mètres) où on sait que l’enneigement sera bon et qu’on aura une forte affluence de skieurs alpinistes avant même la date d’ouverture des pistes. »

Participez à un événement

Si la Pierra Menta est réservée aux meilleurs représentants de la discipline, les stations organisent de plus en plus d’événements à destination des pratiquants amateurs et même des débutants. « Tous les mercredi soir, on organise l’Echappée Rando » (qui a reçu le prix de meilleur événement aux Mountain Events Awards 2019) explique Géraldine Brondex de la station de Combloux. « Ce sont des initiations encadrées par les moniteurs de l’ESF et les pisteurs des remontées mécaniques. Ça permet de proposer un cadre assez sécurisant pour les personnes qui débutent. L’année dernière, 50% des participants n’en avaient jamais fait. » Ce type d’événement sert donc aussi à abolir les barrières qui font du ski de randonnée un sport élitiste dans l’inconscient collectif.

Dans le même genre, Orcière Merlette a mis en place chaque lundi, pendant les vacances scolaires les Montées Givrées. Une montée sèche en mass start à la frontale depuis le base de la station. « L’itinéraire fait 500 mètres de dénivelé » précise Nicolas Baptiste. « Il est chronométré à la montée puis se fait en descente libre. Ça s’adresse autant au débutant qui a envie de voir ce qu’il donne sur un chrono qu’au compétiteur qui veut s’entraîner dans de bonnes conditions. » Cette saison, la station des Hautes-Alpes propose aussi pour les plus aguerris des sorties avec la plus grande championne de l'histoire de la discipline. La Française Laetitia Roux (17 titres de championne du monde) vous accompagne sur les deux nouveaux itinéraires du Méollion (640D+) et des Estaris (800D+).

Aux Menuires , la randonnée L'Étoilée (organisée à la demande des clients) propose une version nocturne qui permet d'atteindre le Refuge du Lac du Lou, où vous partagez un apéritif avec le gardien Yannick. Et pour une rando plus gourmande, on vous conseille la Croq’Rando de Peisey-Vallandry, qui sera organisée le 18 mars 2020 sur 5 km et 510 m de dénivelé positif avec trois étapes culinaires sur le parcours.