Le guide express pour (enfin) tout comprendre au slopestyle

Du 28 au 31 mars 2023, l’élite du ski et du snowboard a rendez-vous à Avoriaz pour un contest all mountain freestyle sur une face d’Avoriaz : Red Bull Infinite Lines . 24 athlètes aux spécialités différentes sont attendus dans la station haut-savoyarde et devront mêler créativité, fluidité et difficulté pour tenter de séduire les juges de l'event.

Après le half-pipe et le backcountry , on s'intéresse aujourd'hui au slopestyle . Et c'est la skieuse norvégienne Sandra Eie - qui vient d'ailleurs tout juste de décrocher la médaille d'argent en big-air aux championnats du monde de ski acrobatique 2023 - qui répond à toutes les questions que vous pourriez-vous poser sur la discipline.

Sandra Eie © Red Bull

Sandra, comment tu expliquerais ta discipline à un enfant ?

Alors, le ski slopestyle est une discipline qui se pratique sur une piste aménagée avec des obstacles qu’il faut franchir. On appelle ça des « tables », qui sont en fait des sortes de tremplins et des rails, qui sont des barres de slides métalliques. Lors d’une descente, on doit généralement franchir trois à quatre tables et trois rails. L’objectif, c’est donc de passer ces modules en réalisant toutes sortes de figures acrobatiques. La performance est notée par cinq juges qui nous donnent un score final sur 100 points. Le vainqueur est celui qui a le plus grand score.

En fonction de quoi sont attribuées ces notes ?

En compétition, on réalise généralement deux à trois descentes. Seule la meilleure compte pour le score final qu’on appelle « Overall ». Les notes sont attribuées selon différents critères : la progression, l’amplitude, la variété, l’exécution et la difficulté. La progression, ce que le skieur apporte à la discipline. L’amplitude, c’est la trajectoire du skieur, la variété pour la pluralité des tricks, l’exécution, c’est la « propreté » avec laquelle on a réalisé sa descente. La difficulté, c’est tout simplement le degré de difficulté estimé de la figure.

Ça se pratique où ?

Où on veut, pourvu qu’il y ait des sauts. S’il y a des rails aménagés, c’est encore mieux, mais ce n’est même pas crucial pour commencer.

Pourquoi faut-il absolument tester ou au moins regarder le ski slopestyle selon toi ?

Parce que c’est un sport incroyable. J’adore bien sûr pratiquer, mais j’aime aussi regarder des compétitions. Je pense que les gens devraient en faire autant car c’est une discipline qui mérite vraiment plus d’attention.

Y-a-t-il une différence entre le ski et le snowboard slopestyle ?

Non pas vraiment. Il existe d’ailleurs des compétitions communes à nos deux disciplines ou les skieurs et les snowboardeurs réalisent les mêmes descentes. La différence majeure se trouve dans les tricks, évidemment.

Quel âge faut-il avoir pour s’y mettre ?

En fait, on peut commencer à l’âge qu’on veut à partir du moment où on sait faire du ski. Même petit(e). On peut d’abord commencer sur de petits modules et le niveau vient ensuite en pratiquant, étape par étape. Personnellement, j’ai commencé quand j’avais 14 ans.

Pourquoi as-tu commencé le slopestyle ?

J’ai toujours été une personne très active et j’avais un frère qui en faisait. Je l’ai suivi, tout simplement. Je me suis tout de suite dit que c’était un sport très stimulant et vraiment cool à pratiquer. J’ai toujours adoré skier et comme, je le disais, j’y suis tout simplement allée étape par étape en repoussant toujours mes capacités. C’est vraiment hyper fun, j’adore la sensation que procure cette discipline.

Combien d’années faut-il avant d’avoir un bon niveau ?

C’est difficile de répondre à cette question. Comme dans de nombreux sports, ça dépend vraiment de chacun. Certaines personnes vont progresser vraiment très rapidement, en l’espace de deux à trois ans. Pour moi, ça a pris environ cinq ans.

Jesper Tjäder teste les limites © Red Bull

Quel matériel faut-il avoir ?

En slopestyle, on ne skie pas avec des skis classiques mais avec des modèle twin-tip spécialement conçus pour faire des figures. Ils ont la particularité d’être relevés à leurs deux extrémités. Ça permet notamment de skier en avant et en arrière. Les boots sont également différentes. Elles sont plus légères et plus souples. Enfin, il faut impérativement un casque pour se protéger en cas de chute.

Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer ?

Qu'il faut prendre du plaisir avant tout.

Peux-tu nous donner un trick emblématique de la discipline ?

J’aurais tendance à dire le 360 que j’aime particulièrement faire. C’est tout simplement un demi-tour en l’air mais qui demande une technique bien particulière.

Quelles sont les légendes de la discipline ?

Je pense à Henrik Harlaut qui est un freestyler suédois mais aussi à toutes les femmes qui font du slopestyle en ce moment et qui sont, pour moi, déjà des légendes.

Peux-tu nous donner un spot idéal pour faire du slopestyle en France ?

Je dirais Tignes, où je me trouve actuellement. J’aime aussi beaucoup Vars, là où j’ai participé à mon premier SFR Freestyle Tour.

Mathilde Gremaud à Laax © Kevin Cathers/Red Bull Content Pool

Comment ta spécialité va t’aider sur un event comme Red Bull Infinite Lines ?

Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre à vrai dire. Je n’ai pas l’expérience que certains peuvent avoir mais je suis en même temps très impatiente d’y être. J’ai déjà certains tricks en tête que je pense réaliser, j’espère faire de mon mieux. J’ai hâte !

Pour en savoir plus sur Red Bull Infinite Lines, c'est par ici que ça se passe !