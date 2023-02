Oui, souvent, en backcountry, quand on voit une belle réception, on construit des sauts pour optimiser le relief naturel. Dans le jargon, on appelle ça des “kickers”. Il faut imaginer qu’on construit des grosses tranches de fromage qu’on met sur le côté. Le but, c’est d’avoir une belle transition pour prendre un maximum de hauteur. Plus on saute haut, plus on est longtemps en l’air et plus on peut réaliser des figures techniques et impressionnantes. On est un peu des architectes des temps modernes (rires). Maintenant, je me considère comme un spécialiste du shape de saut (oui, construire un saut se dit “shaper”).