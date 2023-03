Pour quelle discipline de ski/snowboard freestyle êtes-vous fait(e) ?

250 mètres de descente, des bosses, des tremplins pour faire certaines figures (certaines sont interdites) et des règles strictes : voilà une discipline taillée pour celles et ceux qui n'ont pas peur de faire 4000 fois la même chose au nom de l'exécution idéale : "C'est beaucoup de répétitions pour atteindre le run parfait et le refaire toute l'année" confirme Julien. "On peut trouver un certain plaisir là-dedans ! "

"Et c'est aussi celui qui demande la meilleure technicité." poursuit-il. "En ski, par exemple, il faut être constamment sur les carres à des vitesses folles pour gérer les courbes. On le voit d'ailleurs avec toutes celles et ceux qui se reconvertissent ou essaient d'autres disciplines comme Nico Porteous : ce sont des riders qui ont un super ski."

"Ça demande un engagement maximum" affirme Julien. "Quand tu es tout là-haut et que tu dois envoyer trois ou quatre rotations la tête en bas... il faut savoir savoir jouer avec la limite et prendre des risques." Mais ce n'est pas tout : "C'est une discipline dans laquelle tu as une première mondiale quasiment chaque année" ajoute ainsi Dylan. "Il y a donc là aussi un aspect créatif assez intéressant."

