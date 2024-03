Modules de freestyle : le guide

Red Bull Infinite Lines Red Bull Infinite Lines, c'est le plus grand contest all mountain freestyle.

Les 10 records les plus fous du ski et du snowboard …

Plus de ski et snowboard freestyle :

En forme de U avec deux parois de neige ou de glace, le half-pipe peut paraître très impressionnant au départ. Pourtant, vous aurez de quoi vous amusez ! Ils vous permet d'exécuter des tricks aériens en alternant entre les parois, de quoi impressionnez vos potes riders. De plus, si vous êtes en snow, sachez que le half-pipe est souvent considéré comme l'un des modules les plus emblématiques du freestyle snowboard, vous offrant un terrain de jeu unique.

En forme de U avec deux parois de neige ou de glace, le half-pipe peut paraître très impressionnant au départ. Pourtant, vous aurez de quoi vous amusez ! Ils vous permet d'exécuter des tricks aériens en alternant entre les parois, de quoi impressionnez vos potes riders. De plus, si vous êtes en snow, sachez que le half-pipe est souvent considéré comme l'un des modules les plus emblématiques du freestyle snowboard, vous offrant un terrain de jeu unique.

En forme de U avec deux parois de neige ou de glace, le half-pipe peut paraître très impressionnant au départ. Pourtant, vous aurez de quoi vous amusez ! Ils vous permet d'exécuter des tricks aériens en alternant entre les parois, de quoi impressionnez vos potes riders. De plus, si vous êtes en snow, sachez que le half-pipe est souvent considéré comme l'un des modules les plus emblématiques du freestyle snowboard, vous offrant un terrain de jeu unique.