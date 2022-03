baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Issue d’une famille dans laquelle tout le monde touche plus ou moins à la musique, même de façon très amatrice, elle a, pour autant qu’elle s’en souvienne, toujours voulu tenter sa chance. Le déclic se fait très tôt : « J’avais entre 8 et 10 ans, j’ai entendu « Earth » de Christina Aguilera. J’ai voulu la chanter, j’y suis jamais arrivée, et ça m’a frustrée… mais de la bonne frustration, celle qui te donne envie de réussir. Ce jour-là, je me suis dit : ok, je veux faire ça ! ».

Le rap arrive beaucoup plus tard dans la vie de Skia : « J’avais mis la musique entre parenthèses, je l’avais même complètement mise de côté. Quand j’ai découvert Nekfeu, en 2015, je suis tombée amoureuse de sa plume, et j’ai pensé : moi aussi, je veux écrire. Avant ça, je n’écrivais pas mes textes ». La jeune femme a alors 20 ans et elle envisage son avenir dans un tout autre domaine que l’artistique. Étudiante en droit, elle remet rapidement en question sa vocation : « À ce moment-là, je me dis que pour avoir la parole, il vaut mieux que je fasse de la musique. Si je reste dans le droit, que je deviens avocate, je vais finir par tuer des gens, c’était sûr qu’à un moment j’allais tuer un juge (rires) ». Elle prend alors la décision de miser sur le rap, convaincue qu’il s’agit de la forme la plus pertinente à adopter pour exprimer ce qu’elle a sur le cœur : « Tout s’aligne, entre ma redécouverte du rap et le fait qu’au même moment je suis en deuxième année de droit, et que j’apprends des trucs qui me semblent dingues ».