Jeune artiste de 25 ans biberonné au gospel et doté d’une voix rappelant les grands noms de la Soul, Smahlo a dévoilé le 14 octobre « Horizon » . Cet EP de 7 titres offre une musicalité et une richesse de sonorités rares, témoignant du puissant héritage culturel du jeune Belge. De passage à Paris pour se produire sur la scène de la Cigale dans le cadre du MaMA Festival, Smahlo nous a consacré un moment privilégié pour parler de sa musique et de son premier projet.

L’année dernière tu recevais le prix « Artiste le plus prometteur de 2021 » aux Red Bull Elektropedia Awards. Qu’as-tu ressenti à l’annonce de ce prix ?

Ça m’a fait beaucoup de bien. C’était une grande satisfaction car c’est arrivé à un moment important de ma carrière où mon public s’élargissait. Ce prix m’a permis de franchir un cap, m’a donné envie de continuer. Recevoir un tel titre met également une certaine forme de pression mais avant tout, on doit faire notre boulot et le faire en aimant ce que l’on fait, avec de la joie et une motivation intacte.

Tu es originaire du quartier bruxellois de Ixelles. Tu sembles très attaché à cette ville. La Belgique est aujourd’hui une figure à part entière du rap francophone. C’est important pour toi d’être le représentant de cette ville au travers de ta musique ?

Oui c’est essentiel. J’ai écouté du rap bruxellois depuis petit, avec des artistes comme Scylla, Psmaker (ancien nom de scène d’Isha) ou encore B-lel. C’est bien de témoigner dans mes chansons que je viens de cette ville pour faire le pont entre cette génération que j’écoutais et les futures générations qui viennent après nous. C’est une sorte de passation vers l’avenir, la transmission c’est vraiment quelque chose d’important dans la musique.

Tu sembles également très imprégné par tes origines congolaises. C’est d’ailleurs par la musique congolaise et plus précisément par le gospel que tu découvres le chant. C’est encore une influence importante dans ta musique ?

Mes influences congolaises m’apportent beaucoup de sonorité, impactent mes vocales également. La base même de ma musique vient du gospel congolais. Par ma mère qui est cheffe de chœur, je rentre dans la chorale de l’église à l’âge de 5 ans. Là, je m'initie au chant, aux percussions également. C’est vraiment grâce à ma mère qui me fait rentrer dans le chemin de Dieu que je découvre cette musique qui constitue aujourd’hui une part très importante de mon art. J’ai été bercé par des grands artistes comme Matou Samuel, Mike Kalambay ou encore Charles Mombay. Je ne pouvais pas écouter autre chose, je n’avais pas le droit. Ma mère m’interdisait d’écouter ce qu’elle appelait « La musique du monde ». J’avais donc interdiction de regarder la télé le soir et je tentais de temps en temps, discrètement, de regarder les chaînes comme MCM, à l’insu de ma mère. Finalement, ce n’est que bien plus tard que j’ai réellement découvert ces « musiques du monde ». De mes 5 à mes 12 ans, je n’ai été conditionné que par le gospel congolais, l’église du dimanche et les répétitions de la chorale.

Tu maîtrises à la fois le rap et le chant, avec des modèles comme Gims ou Blacko. Qu’est-ce que tu penses pouvoir apporter de différent ? Es-tu plus à l’aise en chant ou en rap ?

J’ai conscience que ma voix dégage quelque chose d’assez singulier. Je pense apporter une certaine fraîcheur dans ma musicalité, dans ma vibe, avec un message vraiment singulier et fort. Le meilleur moyen pour moi de véhiculer ce message c’est le chant. Je préfère le chant au rap car c’est mon premier contact à la musique, ma première école. Le rap est venu bien plus tard et j’ai d’ailleurs longtemps hésité avant de franchir le pas.

Smahlo, très heureux d’être au Red Bull Studio © JuPi

En amont de ce premier EP, tu as sorti 4 singles. Quel accueil as-tu reçu ?

Le premier single était « Horizon ». Les retours ont été bons et positifs. Certains m’ont reproché l’hétérogénéité de mes sons : j’ai compris que pour les projets futurs, il faut apporter aux auditeurs une couleur cohérente. Mais dans l’ensemble, ma nouvelle direction artistique a vraiment été appréciée donc je n’en retiens que du positif pour la suite.

Dans quelles conditions as-tu réalisé ce premier projet ? Qu’as-tu voulu offrir à tes auditeurs avec ce premier projet ?

Ça m’a pris un an, on a enregistré avec le Label Wave. Pour être honnête, ça a été difficile car c’était la première fois qu’il y avait autant d’attentes autour de ma musique, notamment de la part de ma maison de disques. C’est une bonne pression, j’ai une super équipe autour de moi. J’ai tout donné dans ce projet, il a fallu écrire de nouveaux sons, faire les choses efficacement. La musique, selon moi, se fait à l'instinct. Pour autant, ce projet a été pensé en gardant à l’esprit de vouloir démontrer tout ce que je savais faire en termes de couleurs et de styles. Je pense qu’en ce sens, le contrat est rempli.

La notion de combativité ressort énormément dans tes titres. Tu sembles convaincu de la nécessité de se surpasser et de redoubler d'efforts pour avancer dans la vie.

J’ai eu énormément de moments durs dans ma vie. Mes parents m’ont appris à me relever de chacune de ces épreuves. Leurs conseils ont été essentiels durant une période où je n’avais pas de direction précise, je ne savais pas ce que j’allais devenir. C’est également grâce à mon équipe Wagram qui me pousse, qui est là pour moi et m'apporte de la force chaque jour. C’est une mentalité qu’il faut avoir tous les jours, j’en suis à présent conscient. J’ai souvent voulu abandonner et cet entourage qui compte sur moi a su trouver les mots pour me remettre en selle.

Comment as-tu choisi les invités présents sur ton projet ?

Gotti Maras, c’est un ami de longue date, on traîne ensemble depuis gamin, bien avant la musique. Il a habité dans le même quartier que moi, donc notre connexion s’est faite naturellement lors d’une session dans le studio de 2 fois 5 son. Geeko , je le voyais dans les fêtes, on parlait souvent de musique ensemble. La veille de l’enregistrement, je lui ai fait un message pour lui dire que j’avais une prod pour lui et il a spontanément été partant. Dès le lendemain, on était ensemble au studio pour poser le son « Money Bag ». Je suis très heureux de ces deux titres en featuring.

Quelle est ta manière de travailler en studio ?

Je pars toujours de la prod, je ne suis pas le genre d’artiste à avoir des dizaines de textes de côté. J’ai besoin de sentir la vibe d’un titre pour pouvoir écrire dessus, mon inspiration vient de là. Je commence par quatre temps de couplet avant de trouver une bonne topline. Si on analyse mes sons, chaque quatre temps je change de flow, c’est comme ça que j’appréhende les choses dans ma musique.

La musicalité, justement, est au cœur de ton projet, avec la présence de nombreux instruments de musique.

Oui c’est une réelle volonté de ma part de m’entourer de vrais musiciens pour faire ma musique, je ne la conçois pas autrement. Sur « Qu’une seule envie », « Temps de pluie » et « Money Bag », on retrouve de la guitare, du piano et les musiciens qui m’accompagnent sur scène. J’ai grandi entouré d’instruments de musique, c’est donc normal d’en retrouver dans ma musique. Sur les arrangements, il m’arrive de donner mon avis car c’est ma musique, mais je n’interviens pas réellement.

Smahlo, au Red Bull studio quelques jours avant la sortie de son EP © JuPi

Te souviens-tu de ta première session studio ?

J’avais 14 ans, avec Minimalist, un producteur qui travaille notamment avec Isha et Green Montana, dans son studio à Bruxelles. J’ai commencé avec lui, j’avais un groupe à l’époque, on a commencé à créer ensemble, à faire quelques concerts. Il m’a beaucoup apporté et m'a permis de me faire grandir dans mon art.

Quel est ton meilleur souvenir à ce jour en studio ?

Je pense que c’est lors de l’enregistrement du titre « Horizon ». Car avant ce titre, je sortais d'une longue pause, une longue transition avec mon ancien label. J’étais fatigué de la musique, je n’avais plus envie de rien. Je me retrouve pourtant invité avec d’autres artistes dans un séminaire au Phoenix studio. Ce jour-là, je partais vraiment de zéro. Je n’avais rien en tête et Aeony, un producteur que je ne connaissais pas, se pose en studio avec moi. La première prod qu’il fait écouter ne me plaît pas. Puis il me sort trois accords magiques, me dévoilant ainsi la mélodie de « Horizon » et là, la magie revient instantanément. J’écris le soir-même le titre chez moi, on se retrouve deux jours après pour enregistrer le son et à partir de là je ne me suis plus vraiment arrêté. Ce moment studio est très particulier pour moi et a beaucoup de sens.

À l’inverse, quel est le moment en studio qui restera la pire expérience ?

C’était pour l’enregistrement de « Temps de pluie ». C’était à un moment où j’avais du mal à ne pas mélanger la vie personnelle et ma musique. J’étais triste, en colère, je n’avais vraiment pas la tête à la musique. On est allés à Paris pour écrire le morceau et en arrivant en studio : rien ! Tout le monde me force mais je n’ai aucune inspiration. Au bout d’un moment, je me dis que beaucoup de gens comptent sur moi pour terminer ce projet, je reprends mes esprits, me ressaisis et j’ai pu boucler le titre. Finalement, ça s’est bien terminé mais ça reste un moment pénible pour moi.

Quel est, selon toi, ton principal axe d’amélioration en studio ?

Selon moi, je manque encore un peu de constance. La constance, c’est essentiel pour travailler efficacement en studio. Je dois donc travailler là-dessus et durcir un peu mon état d’esprit pour être plus consistant encore dans mon travail. J’ai vraiment à cœur d’être chaque jour meilleur dans ma musique.

Tu t'apprêtes à présenter ce projet sur scène demain à la Cigale, comment appréhendes-tu ce moment ? Que vas-tu proposer à ton public ? (ndlr : Smahlo a joué le 12/10)

La musique c’est un partage. Il se fait avant tout sur scène, pas en sortant des clips. On peut voir le public, échanger avec eux, c’est un moment d’intimité. Pour La Cigale, je vais proposer un set entouré de mes musiciens. Je viens avec une énergie spéciale, c’est une chance que l’on me donne de pouvoir performer dans cette belle salle, devant un public composé de nombreux professionnels. Il va falloir les détendre, je pense que je suis bon pour ça. J’y vais pour tout niquer !