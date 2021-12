Se lancer dans le hors-piste est toujours une idée délicate (et dangereuse). Mais pour le snowboarder freeride Leon Butler , il n'y a rien de plus agréable que de monter sur une planche et de se perdre dans les endroits les plus reculés d'une montagne. Une passion qui l'a d'ailleurs conduit au Freeride World Tour , et qui l'a mené de son île natale de Wight jusqu'à la Nouvelle-Zélande.

Leon a découvert cette discipline après avoir rencontré un groupe de snowboarders backcountry pendant une saison passée dans un chalet au ski. Aujourd'hui soutenu par Weston Snowboards, OpenWear, Panda Optics et Fitwell, il s'est imposé comme un nom à suivre. On lui a donc demandé ses conseils pour tirer parti de ce même sentiment, en toute sécurité et y prenant le plus plaisir.

1. N'y allez pas seul

Le snowboard backcountry n'est pas sans danger © Dom Channon photography

"Partez toujours du principe qu'en théorie, un itinéraire n'est jamais sûr. Vous devez donc prendre beaucoup de précautions afin d'évaluer la situation et votre environnement. Le plus important est de ne jamais se déplacer seul en montagne. Ayez toujours un autre point de vue sur la sécurité et n'ayez jamais peur de faire demi-tour et de rentrer chez vous."

2. Maîtrisez votre terrain de jeu

Leon Butler dévale une montagne en snowboard backcountry © Butler

"Des recherches préalables sont essentielles. Utilisez des cartes et renseignez-vous auprès des locaux pour en apprendre un maximum sur l'endroit où vous allez. Qu'il s'agisse d'une sortie d'une heure ou d'un circuit de trois jours, ne partez jamais à l'aveugle. Les avalanches sont imprévisibles, mais l'angle dans lequel la plupart d'entre elles se produisent se situe entre 25 et 43 degrés, ce qui correspond également à l'angle de pente que la plupart des riders recherchent, un élément à garder en tête."

3. Vérifier, vérifier, et vérifier encore

N'oubliez pas de vous renseigner sur votre environnement © Leon Butler

"Mémoriser son run est une excellente chose, et c'est fondamental pour le freeride de compétition, mais c'est difficile à faire en backcountry. Être préparé et avoir confiance en soi est le meilleur conseil que l'on puisse recevoir. Si vous savez que tous vos contrôles de sécurité sont bons, vous pouvez profiter de la descente, et c'est tout ce qui compte."

4. Choisissez judicieusement votre matériel

Butler s'envole © Leon Butler

"Voici le minimum vital que vous devez emporter lorsque vous quittez les pistes :

a) un émetteur-récepteur , qui est un appareil émettant une fréquence pouvant être captée par d'autres émetteurs-récepteurs en cas d'avalanche

b) une pelle à neige en métal

c) une sonde qui doit être dans votre sac à dos à tout moment.

Vous devez apprendre à utiliser ces appareils de manière efficace, alors entraînez-vous à vous servir de votre équipement.

5. Ne prenez rien pour acquis

Les avalanches représentent un danger permanent © Leon Butler

"La pire chose que j'ai vécue jusqu'à présent a été de perdre l'un de mes plus proches amis et mentor dans une avalanche. Une autre fois, j'ai aussi été emporté par mon propre sluff [couche supérieure de neige] et je suis tombé sur des rochers. Heureusement, je m'en suis sorti. Une autre fois, je me suis donné un coup de genou au visage et j'ai eu une commotion cérébrale."

6. Commencez dès maintenant

"Si le freeride vous attire, essayez. Allez-y et repoussez vos limites. Procurez-vous le matériel adéquat, absorbez toutes les connaissances que vous pouvez, et préparez-vous à vivre des moments inoubliables."

7. Savourez chaque instant

"Le snowboard de haute montagne vous donne l'espace nécessaire pour exprimer votre créativité, qu'il s'agisse de trouver les plus grandes falaises à dévaler ou réaliser le virage parfait. Les risques sont là, mais c'est parfois ce qu'il faut pour créer des moments inoubliables. Se tenir au sommet d'une montagne après une randonnée éreintante vous fait vraiment apprécier ce qui vous entoure et vous procure ce sentiment d'accomplissement qu'il est difficile de trouver ailleurs. C'est une bonne façon de vivre sa vie : il suffit de faire face à ce qui se trouve devant soi, sur le moment."

