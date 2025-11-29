Les meilleures stations de snowboard pour les débutants

Vous avez décidé que cette année, le ski c’était terminé ? Se mettre au snowboard, c’est toujours la grande hésitation. Peur d’être laissé derrière, à la traîne les fesses dans la neige, ou bloqué au pied d’un téléski menaçant ? On vous comprend. Avant d'imiter Pierre Vaultier, il faut apprendre à marcher (ou à glisser dans ce cas précis). Aujourd’hui, on se penche sur les meilleurs endroits pour se décider à enfin clipser les deux pieds sur la même planche, dans les Alpes comme les Pyrénées.
01
Avoriaz
Avoriaz, c’est une station multititrée. En 2018, elle a été élue meilleure station de ski familiale. Il y a deux ans, rebelote avec un prix concernant les initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors certes, ça n’a pas grand-chose à voir avec le snowboard, mais c’est déjà une bonne raison de choisir la station.
Ensuite, si on se penche sur les livres d’histoire, Avoriaz, contrairement à pas mal de ses contemporaines, n’a pas interdit le snow lors de ses débuts. Mieux encore, elle a été l’une des premières stations de l’Hexagone à se doter d’un snowpark, la preuve ci-dessous :
Aujourd'hui, quel que soit votre niveau, la station regorge de pistes, parks (au nombre de 4) et espaces backcountry pour pratiquer le snowboard. Et si vous êtes un vrai débutant, vous trouverez sur place une station 100% dédiée au snow.
02
Serre Chevalier
Avant d’imiter Pierre Vaultier et de vous élancer au-dessus d’un lac à l’eau bien fraîche, “Serre Che” a tout ce qu’il vous faut pour que vous preniez vos marques. Évidemment, on ne vous garantit pas que vous ne toucherez pas la poudreuse, c’est même plutôt le contraire, mais ça fait partie de la discipline. Entre son club de snow et ses 26 pistes bleues et 15 vertes, il y a de quoi faire.
03
Saint-Lary
On change de zone géographique avec la plus grande station des Pyrénées. Sur le snowpark de la station, 5 shapers œuvrent pour offrir la meilleure expérience possible aux passionnés. Sur le reste du domaine skiable, on peut naviguer entre des pistes et des sections faites pour les balades plus tranquilles. Pour couronner le tout, la totalité du domaine dépasse les 100 kilomètres, 26 bleues et 17 vertes, c’est bien assez pour débuter.
04
Tignes
Pour les plus avancés, à Tignes, vous pouvez vous élancer sur un half-pipe, mais si vous lisez ces lignes, vous n’en êtes pas encore là. Dans la station aux 300 kilomètres de ride, vous retrouverez 3 zones faites pour les débutants. Après quoi, on vous donne rendez-vous au Turn’n’Run et au DC Park pour continuer à prendre confiance.
05
Val Thorens
À Val Thorens aussi, une piste dite ludique est à disposition pour les apprentis snowboarders. Le VT Fun Ride de son nom, fait 900 mètres pour 3 minutes de bonheur. Le long du parcours, vous pourrez vous tester sur 50 modules spécialement conçus pour les débutants (promis, on ne parle pas de slopestyle ici).
En bonus, il s’agit de la station la plus haute des Alpes, ce qui garantit une neige abondante et de qualité. Après, si vous y allez en août, ne venez pas nous accuser de publicité mensongère.
Alors, quel sera votre choix ? Où que vous alliez, on vous promet que vous pourrez rapidement suivre vos amis trop frileux pour déchausser leurs skis !