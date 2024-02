Pierre Vaultier, Tanguy Chaminade et les questions bêtes sur le snowboard

Pierre Vaultier: Pour les plus débutants, il faut garder sa planche à plat, éviter les prises de carres, laisser vivre la planche sous les pieds. Pour ça, il faut avoir une bonne sensibilité sur le pied avant. On a tendance à penser que le pied arrière est celui qui va guider la phase de mise à plat, en fait non, c’est plutôt le pied avant. Donc il vaut mieux être vraiment pied à plat sur le pied avant et garder celui de derrière un peu mort pour garder la planche à plat et ne pas la contraindre. Parce que même si on est sur des phases de plat, il y a toujours des aspérités, il y a toujours des rails qui vont nous faire prendre la carre et il faut absolument essayer de lisser tout ça, et ça se passe au pied avant.

Pierre Vaultier: Ensuite, il y a la lecture du terrain. Tant qu’on peut prendre de la vitesse, il faut le faire. Il y a un physicien qui avait établi un théorème selon lequel il était bien plus profitable de prendre de la vitesse le plus tôt possible. Dans une piste qui est un petit peu en dévers, il faut le prendre directement et recouper ensuite au lieu de couper plusieurs fois avant de se lancer dedans. C’est le genre de choses sur lesquelles un surfeur est avantagé par exemple. C’est comme pour le bottom turn (le virage que les surfeurs effectuent en bas de vague, permettant de convertir la vitesse qu’ils ont accumulée en la descendant pour s’élancer ensuite de manière horizontale) qui est quelque chose qui vient de la physique. Il faut prendre de la vitesse pour ensuite se diriger vers l’endroit plat.

Pierre Vaultier: Pour les experts, il y a le snake. Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça (rires). Mais si t’es à plat, sur un truc plat, les deux pieds accrochés, il y a un petit mouvement qu’on peut faire comme celui qu’on ferait sur les skates carver (des planches avec un truck très mou qui permet des mouvements assez amples de gauche à droite). En snowboard, on a un peu la même chose sauf que ça se passe vraiment que sur la tail vu qu’on a une longueur de carres qui est assez grande. Il faut venir se mettre sur le tout derrière de la planche et faire ce genre de mouvement. Moi, grâce à ça, je ne suis jamais bloqué sur le plat, si un skieur me tend un bâton je le redouble trois mètres après (rires).