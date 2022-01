Voici les conseils d’un pro pour remporter le Red Bull Caisses à Savon

Nick Hunter est un habitué des courses Red Bull Caisses à Savon. Vainqueur à Londres en 2019, il y a aussi connu pas mal de mésaventures et notamment un gros crash en 2017. Voici son guide pour négocier au mieux les pentes et les sauts qui attendent les pilotes.

“Je n’ai jamais participé à un Soapbox avant de concourir à Alexandra Palace”, raconte Nick. J’avais vu une course à la télé et ce jeu semblait très amusant. Fin 2016, j’ai suggéré à quelques collègues de s’inscrire. On ne l’a pas regretté.”

Red Bull Soapbox Race London © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

La première course de la team Gas Gas Gas s’est achevée sur un crash mémorable. Mais l’équipe de Nick n’a pas renoncé. Lui et ses potes sont revenus en 2019, impressionnant la foule avec leur prestation sur la ligne de départ déguisés en vampires, un magnifique karting et bien sûr une course parfaite. Voici les conseils de l’expert Nick.

1. Conduire sans avoir peur

“Il faut rester confiant et apprécier le frisson de la vitesse. Si vous êtes trop timide dans le pilotage, votre run risque de ne pas impressionner la foule. Quand on a demandé aux membres de l’équipe qui voudrait devenir le pilote en 2019, personne n’a levé la main. On a donc tous voté pour Jack, le plus jeune membre de Gas Gas Gas. Il a été un peu nerveux la semaine précédent la course, mais il a eu le cran pour accepter le défi. Il était aux anges après notre victoire.

Champagne avec l’équipe Gas Gas Gas. © Mark Roe; Red Bull Content Pool

2. Attention, c’est plus pentu qu’on ne le pense

“Quand on regarde à la course à la télé, on ne se rend pas forcément compte à quel point la pente est raide. La côte d’Alexandra Palace est 2 fois plus pentue en vrai qu’à l’écran. En tout cas c’est mon impression. Et c’est encore plus le cas si vous êtes le pilote. Après le départ, il faut d’abord réussir à contrôler le véhicule et ne faire qu’un avec lui. La veille de l’épreuve, vous pouvez rejoindre les autres équipes pour une promenade sur le lieu de la course. Vous pouvez réfléchir à comment votre véhicule réagit sur chaque obstacle.”

3. Vérifier votre véhicule

“Avant la course, tournez les roues vers l’avant et l’arrière pour vérifier que votre engin votre système de pilotage. S’il est en bon état, vous avez une chance d’arriver en bas. Si le volant ne répond pas correctement, les roues risquent de se bloquer à haute vitesse et cette aventure risque de très mal finir.

4. S’engager dans la pente !

Il faut vraiment s’engager à fond. Certaines personnes hésitent. Ils tentent d’éviter les sauts. Ils n’y vont qu’à moitié. D’autres vont même jusqu’à freiner. Il faut avoir un esprit tête-brûlée et ne pas se poser de questions. En 2019, notre pilote Jack nous a dit qu’il n’a pas touché le frein une seule fois.

Un crash lors du Red Bull Soap box de Londres. © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

5. S’entraîner !

Prenez confiance en vous et votre véhicule. On a d’abord attaché notre pilote et le kar à une voiture et on l’a tiré avec une corde pour vérifier que les freins et la direction étaient ok. Ensuite, on l’a progressivement lâché sur des pentes de plus en plus raides. Vous ne pouvez bien sûr pas répliquer exactement l’ambiance d’Alexandra Palace, mais Jack semblait puiser son énergie de la foule tant il semblait à l’aise.

6. La conduite dépend de la voiture

Chaque véhicule exige un pilotage adapté. En 2019, notre soapbox ne faisait pas partie des plus rapides car nous voulions aussi garder de la stabilité. Il y a certaines chicanes très serrées dans lesquelles il faut éviter les bottes de foin. Les voitures les plus rapides se font surprendre à ces endroits.

Passage d’une grosse flaque d’eau lors de Red Bull Soap Box London © Leo Francis

7. Ne pas paniquer

Les meilleurs pilotes peuvent échouer. Même si vous savez que votre run n’a pas été fluide, que vous avez touché des bottes de foin et connu un départ poussif, ne vous inquiétez pas. Allez-y sans vous poser de question. Gardez vos roues stables et restez dans une bonne position pour l’arrivée. Si vous vous crachez, c’est la vie ! La course est conçue pour que vous n’arriviez pas au bout. En 2017, ils ont mis en place un module avec 3 petits tremplins. Nos suspensions n’ont pas tenu les chocs. Le véhicule n’était pas assez solide. Les pilotes sont partis d’un côté et le karting a glissé de l’autre. Pour moi, ça a été douloureux. Mon coéquipier m’est tombé dessus. Mon pote, lui, s’est tranquillement reposé sur moi."

Red Bull Soap Box Londres est de retour en 2022. Cliquez ici pour découvrir comment participer.