Les DJ sets les plus mémorables des Solidays

Le daron de la techno berlinoise connaît bien les scènes françaises. Et on ne peut que chaudement vous recommander de voir (ou revoir) une partie de son set à Solidays en 2015. Petit maillot de Bayern Munich sur le dos, il avait notamment mis le feu avec Tone & Timber, un son issu de 7, son… 9e album studio. Un morceau parfait pour terminer (ou commencer) une journée .

Le daron de la techno berlinoise connaît bien les scènes françaises. Et on ne peut que chaudement vous recommander de voir (ou revoir) une partie de son set à Solidays en 2015. Petit maillot de Bayern Munich sur le dos, il avait notamment mis le feu avec Tone & Timber, un son issu de 7, son… 9e album studio. Un morceau parfait pour terminer (ou commencer) une journée .

On reste du côté de nos amis d’outre-Rhin. Lors de l’édition 2016, le DJ (et producteur de musique) Boys Noize était sur la scène du festival . Il y avait notamment présenté son nouvel album, Mayday, avec une reprise de Overthrown, la première piste de l’EP. On parle ici d’une petite bombe aux basses hyper lourdes sur un tempo relativement lent avec pas moins de deux drops, de quoi faire bouger à peu près n’importe qui, même ceux qui enchaînent les nuits (bien trop courtes) au camping.

, à tel point qu’on se serait presque cru dans un concert de metal. Il faut dire que quand on collabore avec M.I.A, Madonna ou Beyoncé, on sait comment composer des sons qui font bouger.

Avoir une setlist aux petits oignons bardée de hits, c’est bien. Communiquer avec le public et créer une atmosphère folle, c’est mieux. En 2017, Diplo a fait bondir la foule de la grande scène avec Waist Time , à tel point qu’on se serait presque cru dans un concert de metal. Il faut dire que quand on collabore avec M.I.A, Madonna ou Beyoncé, on sait comment composer des sons qui font bouger.