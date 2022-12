Avec Sonic Frontiers, le hérisson fait son nouveau pas de côté raté

D’aucuns diraient que c’était prévisible, mais nous nous sommes encore tous fait avoir par le Sonic Cycle ! Pour la énième fois, nous avons cru au potentiel d’un nouveau jeu Sonic le Hérisson , et pour la énième fois, nous avons été déçus. Mais c’est la magie de Sonic Frontiers : ce n’est pas un très bon jeu, loin de là, mais il faut être un fan de la franchise pour l’apprécier. Mais le jeu vidéo ne se doit-il pas d’être inclusif par définition ?

Les critiques presse sont très contrastées pour ce nouveau titre. Teasé depuis une petite année, il promettait un énorme pas de côté pour la franchise du hérisson bleu — une tentative de monde ouvert. La série a déjà tenté le concept avec des séries de connecteurs faisant davantage office de hub dans Sonic Adventure, sur Dreamcast . Mais Sonic a toujours été une succession de séquences, de niveaux morcelés entre l’action et la plate-forme. On ne peut pas retirer à Sonic Frontiers sa tentative, assez courageuse, mais la forme pêche et le fun s’en va très vite. Et si l’on regarde un peu en arrière, on se rendra vite compte que c’est aussi ça, Sonic — souvent tenter autre chose et, souvent, se planter.

Un pas en avant, deux pas en arrière

Nous avons laissé la saga Sonic avec Forces, en 2017 — titre à la promesse qui, dans son concept, sait rentrer dans la tête des fans : il permet de construire son propre personnage et de devenir pote avec Sonic. En attendant de directement fusionner avec lui ( les jeux de fans s’en chargent ), l’on pouvait foncer dans des niveaux mal fichus sous une musique assourdissante. Et quand la musique — sinon le thème principal — n’est même plus bonne dans Sonic, à quel saint se vouer ?

Cinq ans et un début de nouvelle génération plus tard, Frontiers sort dans un tumulte mi-figue, mi-raisin, mi-gène. Les journalistes doivent faire des pieds et des mains pour l’obtenir, et savent bien que ce n’est pas un bon signe. Les retours sont mitigés, et quelques critiques très négatives descendent une masse d’avis sincèrement surpris, qui trouvent des qualités au titre. Il me sera difficile d’en faire partie.

Les boss de Sonic Frontiers sont difficiles à comprendre © SEGA

Dans Frontiers, Sonic est propulsé on ne sait comment dans un monde virtuel (mince, c’est un isekai !) et doit progresser dans quatre îles ouvertes pour débloquer les avatars numériques de ses amis, vaincre des robots de toutes tailles, et ramasser une kilotonne de collectibles pour faire avancer l’intrigue et les autres choses à débloquer. Les inspirations sont évidentes, d’abord les Assassin’s Creed , pour la carte surchargée d’items et un jeu qu’il est possible de traverser en pilote automatique, une main sur la manette, la seconde sur un podcast, et une troisième portant un chilidog. Mais aussi Breath Of The Wild , pour le monde ouvert et une inspiration évidente dans le design graphique et sonore - c’est confondant pour ce dernier, mais la comparaison est moins flatteuse pour le reste. Enfin, on reste en 2017 pour des échos de Mario Odyssey , qui partage une mécanique de gameplay — celle de toujours proposer quelque chose, de faire vagabonder le regard, de toujours provoquer une distraction, un mini-jeu, quelque chose à faire. Et de temps en temps, on taquine le goujon avec Big le Chat. Parce que pourquoi pas.

Les ennemis demandent d’utiliser les nouvelles compétences du hérisson © SEGA

Vous y enchaînez les dissonances cognitives. Sonic a désormais des objectifs : débloquer des objets, dévoiler des cartes, évoluer de défi en défi pour faire progresser la choucroute. Et fondamentalement, il est garant d’une décision de level design qui ne s’articule pas avec le reste, et qui témoigne à la fois de beaucoup de travail et d’une incompréhension de ce qui marche chez Sonic. Vous courez dans un environnement trop générique et vide, mais rempli de séquences de plates-formes qui parlent surtout aux habitués de la saga depuis les années 2010. Enchaîner sans trop comprendre les grinds, les bumpers, les murs à grimper — souvent dans des dimensions dantesques pour relier un point A à un point B. Et si l’on vise un objet précis qui flotte dans les airs, il faut souvent raisonner à l’envers et comprendre quel sera le point de départ d’une séquence d’objets flottant, sans aucun véritable level design, comme si l’on posait des objets au hasard dans Rayman Designer ou Little Big Planet . Et au fur et à mesure des défis, vous débloquez des rails qui font office de métro géant, en attendant de débloquer des marqueurs de téléporteur.

Pour dévoiler la map, Sonic doit s’adonner à des mini-énigmes et mini-jeux, faire des pas latéraux, courir autour d’éléments du décor et, parfois… maintenir des boutons. Courir à gauche, maintenir les deux gâchettes pour des esquives, et c’est tout. Vraiment bizarre, surtout si on le confronte à une nouveauté de taille dans la saga — Sonic est maintenant doté d’un arbre de compétence, et s’adonne à la bagarre ! Combos, esquives, super pouvoirs, et des compétences que vous aurez vite fait d’automatiser, surtout quand des sous-boss n’ont qu’une petite fenêtre de temps pour être rossés après une logistique trop importante (pensées aux « sumos » et aux « requins », par exemple). Là aussi, on oscille entre le nouveau et le maladroit… et les vieux réflexes ressurgissent. Sonic Frontiers propose des boss frustrants, où pas grand-monde ne comprend ce qu’il fait. Super Sonic s’éveille, et flotte en direction de titans dont il doit esquiver les patterns et les coups. La sensation de maîtrise est faible, le grandiloquent mal dosé, et l’on repart pour une autre île sans réel sentiment de progression dans la difficulté. Au mieux, des défis un peu improbables (un flipper ?) nous attendent.

Totalement HS, un mini-jeu de pêche est disponible © SEGA

Sonic n’oublie pas ses racines et, de temps en temps, propose des niveaux « à l’ancienne », littéralement des réminiscences du passé. Dans ces passages, diégétiquement numérisés, vous revivez des photocopies de photocopies de niveaux de Sonic Generations. Des séquences très courtes, toutes faisables en une grosse minute, mâtinées des trois mêmes défis supplémentaires. C’est un aspect du jeu qui rend un peu fou. Ces niveaux n’ont rien de la maîtrise du jeu sus-cité — Sonic y est affreusement raide, pas très loin de l’inmaniable quand il faut sauter. Des passages un peu déprimants, qui permettent de ne pas totalement rompre le lien avec les origines, mais le sentiment d’assistance respiratoire prévaut, comme si l’on incarnait un rêve fiévreux… c’est sans doute un signe, dans Sonic Frontiers, les phases de Sonic sont les moins travaillées.

Enfin, Sonic n’a jamais brillé pour ses scénarios, mais celui-là tente d’en avoir un, et se casse un peu la figure en chemin. Ce dernier, comme les dialogues, a été écrit par Théo, 7 ans, qu’on salue, mais ça tombe à plat dans le registre. Les énigmes sont affreusement inégales, et Knuckles provoquera l’hilarité quand il pitche une énigme millénaire à Sonic… où il faut mettre des boules rouges et bleues sur des supports rouges et bleus. Le bilan technique n’est pas trop là non plus, on est très loin du ratage total de Pokémon, mais Frontiers subit un retard technique qui se voit un peu plus sur consoles, les dernières permettant au moins de choisir entre de meilleurs graphismes et les 60 FPS. Un bilan mitigé, qui peut procurer un plaisir de découverte, puis un fun un peu automatique qui, rapidement, retombera. Sonic a tenté un autre genre et s’est inspiré de ses plus grands pairs, et l’on a, peut-être, les fondations d’un autre grand jeu (histoire de revenir dans le cycle dès maintenant), mais toute personne ne connaissant pas bien la saga et ses mécaniques sera larguée.

D’autres incursions à moitié réussies

Incroyable mais vrai, Sonic est historiquement coutumier des pas de côté, et certains d’entre eux sont à moitié réussis. On rentre alors dans un monde de fins connaisseurs, de jeux de niches, mais qui restent dans le champ nostalgique des fans — un bon résumé de Sonic et Sega en général, après tout. Morceaux choisis…

Saviez-vous que Sonic s’est essayé au party game ? En 2000, à l’époque où Mario Party était à peine une franchise, Sonic Shuffle sort sur Dreamcast. Il ne faut pas chercher l’inspiration très loin — du jeu de plateau en tour par tour, ponctué de mini-jeux, où l’on doit avoir le plus de (monnaie Y) et se la payer avec des (monnaie X, cette fois des rings). Exactement le même principe, avec une véritable translation de direction artistique — Shuffle est l’un des tout premiers jeux en cel-shading — et un univers/scénario cyberpunk qui préfigurent déjà de Frontiers. La sauce, ici, est plus cohérente, et le jeu arrive à s’émanciper avec des idées uniques, des choses que Nintendo n’a jamais envisagées. Utiliser un mini-jeu pour déterminer l’ordre de tour, ne pas en faire systématiquement après chaque passage des joueurs, et insérer des saynètes en mode visual novel pour injecter un peu d’aléatoire dans le lot. L’impression globale est la même — des idées, quelques réussites, mais de grosses baisses de rythme et pas mal de choses qui ne marchent pas. Résultat des courses : le jeu est d’abord réservé aux fans des références qu’il utilise. Néanmoins, il a sa place dans un longform nostalgique.

Sonic a aussi eu sa version de Mario Party © SEGA

On l’a déjà vu ensemble, les fans de la saga sont parfois les meilleurs concepts de jeux Sonic bizarres. Mais il ne faut pas regarder très loin pour trouver les origines du jeu de course dans la saga — avant de prendre de réels véhicules dans Super Sonic Racing, le hérisson et ses amis couraient à pattes dans Sonic R, un jeu improbable et trouvable légalement partout. Difficile de le recommander autrement que pour une démarche un peu condescendante de muséification — c’est un jeu très difficile à manier, super court, et davantage connu pour ses couleurs flashy et ses thèmes musicaux. Everybody’s Super Sonic Racing… gratifié d’un « Il y a de la révolution dans l’R » dans la presse spécialisé française, le jeu est surtout un artéfact nostalgique, un objet utilisé et essoré pour des évènements dédiés. Quand il tombe en speedrun dans l’AGDQ et consort, c’est toujours la promesse d’un moment en or. Bon en concept et en esprit, raté en exécution, un paradigme qu’on retrouve un peu moins dans les jeux de voiture de la saga. Et le temps que vous vous demandiez pourquoi diable Sonic aurait-il besoin d’une voiture (après tout, il se fait courser par des mouettes dans Frontiers) on peut rappeler l’existence de trois jeux de qualité diverse, on recommandera davantage Transformed.

Vieil héritage des combos de Frontiers, le hérisson est déjà monté sur le ring. Dans The Fighters, où il partage avec R les graphismes très anguleux d’époque, SEGA sort un jeu parfaitement ignoré en arcade dans les années 90, puis ressorti sur les voies dématérialisées, aussi dans l’indifférence générale. De quoi y jouer une heure, débloquer les succès, et l’oublier pour toujours. Il n’utilise que trois boutons, pieds, mains et garde, il est donc facile de faire n’importe quoi sans comprendre et de triompher du monde histoire, ce qui serait probablement la définition d’un jeu de combat raté.

Là aussi un jeu qui a tout à envier aux pontes d’époque, mais qui a la particularité d’utiliser les premiers essais de modélisation des personnages en 3D — anecdotique, ce jeu est donc important pour la suite de la saga. En 2004, la GBA accueille Sonic Battle, un jeu hybride, aux graphismes ultra anguleux, qui veut s’inspirer de Smash Bros. et Power Stone. Reçu tièdement par la presse, il est pourtant assez varié, fourni, et tente des choses raisonnables. Hélas, il tombe immédiatement dans le statut du jeu ignoré.

Mais attendez, est-ce vraiment la première fois que Sonic adopte des mécaniques de RPG ? Souvenez-vous, quand Bioware a mis les mains dans le cambouis et sortait des Sonic Chronicles sur DS. En 2008, Mario a déjà cinq excellents JRPGs (Paper, Paper 2, Mario & Luigi un et deux, Super Mario RPG) à son actif. Le hérisson, lui, dispose aussi d’une ferme de personnages secondaires et d’univers canoniques déjà bien installés. Grâce au studio connu pour l’écriture de Mass Effect, Sonic bénéficie de sous-intrigues, d’étonnantes caractérisations pour une saga fameusement sous-écrite, difficile donc de faire quoi que ce soit avec un tel matériau. Et pourtant, un titre Sonic porté sur la micro écriture existe, mais a les mêmes défauts. Personnages unidimensionnels, utilisation forcée et contre-intuitive du stylet, jeu mal équilibré. Chronicles ose, mais force et fatigue. Et, comme d’habitude, n’atteint pas le niveau rêvé. L’imitation est la plus grande forme de flatterie…

Eh, tout n’est pas sombre dans l’histoire du hérisson. Pour chaque tentative ratée existe un essai transformé et/ou iconique — Mean Bean Machine et le puzzle, Spinball et le flipper, avec Mario aux Jeux olympiques… Certes, à chaque fois, il faut un coup du destin ou l’aide d’une autre franchise. Mais l’histoire nous a montré que certains jeux faisaient office de brouillons pour de plus grandes choses. C’est le propre des fans de jeux Sonic : quoi qu’il arrive, on veut y croire !

