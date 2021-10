Sora débarque sur Smash Bros Ultimate : qu’en pensent les joueurs pro ?

. Le compte officiel du jeu se termine sur 89 personnages jouables (en comptant les doubles/triples personnages et les echo fighters), 116 stages, 201 objets et plus de 1100 musiques. Un haut fait impressionnant.

, c’est fini. Ou du moins ses season pass et l’idée d’avoir du nouveau contenu pour le jeu, puisque bien évidemment, le circuit compétitif continuera de plus belle malgré tout. Le 6 décembre,

que l’on a commencé à voir cette relation se creuser plus encore. Après tout, Square Enix a permis l’accès à de nombreuses choses concernant le personnage et le

. La simple apparition du logo Disney sur la Keyblade de Sora est une sorte de miracle que l’on n’aurait jamais pu imaginer, même si on ne peut s’empêcher de noter l’absence de Mickey, Donald et consorts dans tout le contenu lié à Kingdom Hearts intégré à