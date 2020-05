C'est une libération. Comme la moitié du monde, les Soul Flyers ont été confinés chez eux, en Haute-Savoie , pendant près de six semaines. Autant dire une éternité pour Vince Reffet et Fred Fugen qui passent généralement une bonne partie de leur temps dans les airs. "On revit depuis qu’on peut sauter et qu’on peut voler", expliquent-ils. "Pendant deux mois, on n’a rien pu faire alors qu’on avait plein de truc bouclés à cette période. Donc pendant le confinement, on s’est dit qu'une fois fini, ça serait vraiment cool de pouvoir aller faire des nouveaux sauts dans le coin."

En moins de deux semaines, les Soul Flyers les réalisent, à raison d'environ deux par jour. "On faisait généralement un petit saut, qui nous prenait entre une demi heure et une heure, et un plus grand qui nous prenait entre deux heures et cinq heures. Souvent, on faisait le gros le matin et le petit l’après-midi." Le résultat : cinq vidéos complètement folles, dans lesquelles Vince Reffet et Fred Fugen tentent de nouveaux tricks, testent leurs combinaisons de freestyle et leurs nouvelles GoPro 360, mais surtout, prennent un énorme kiff qu'ils partagent avec nous.

Une session freestyle pour se remettre en jambes...

"C’est le premier saut qu’on a réalisé. On était juste à côté d’Annecy. C’est une vidéo freestyle dans laquelle on change de position en l’air. Un coup sur le dos, sur le ventre, et on réalise des figures où on passe l’un au-dessus de l’autre. Selon la montagne, on va adapter le matériel et les caméras qu’on utilise. Grâce à la dernière caméra 360, on a pu bien délirer sur les images."

Les Quatre Fantastiques

"C’est aussi une vidéo freestyle mais on est avec deux autres potes. Aurélien Chatard et Vincent Cotte . On était à Varan, pas très loin de Chamonix. Ce qui est vraiment cool là-bas, c’est que le saut fait quasiment 2000 mètres de dénivelé, donc ça nous a laissé le temps de faire beaucoup de figures, beaucoup de transitions et ça, c’était vraiment un truc de fou à réaliser. C’était génial."

De très, très près...

"Dans cette vidéo, le but c’était de faire un plan assez serré sur moi (Fred) et qu’on vole à distance en montagne. On adapte soit la wingsuit , soit la caméra, en fonction du spot ou de ce qu’on veut faire. Donc si le saut est adapté pour faire du freestyle, on va prendre la combinaison freestyle et puis on va pouvoir faire des figures. Soit il n’est pas adapté pour ça, et on va prendre une combinaison qui est plus grosse, qui permet de planer un peu plus, et du coup de réaliser des plus grandes distances ou ce qu’on appelle du vol de terrain ou de montagne."

La Patrouille de France n'a qu'à bien se tenir

"Ça, c’est à la Tournette, qui est le sommet au bord du lac d’Annecy. C’est un saut qu’on a l’habitude de faire parce qu’il est juste à côté de chez nous. Et là, on avait envie de faire du freestyle et de jouer avec des fumigènes. On voulait créer un effet visuel avec la caméra 360. L’idée c’était de pouvoir matérialiser les trajectoires en faisant du freestyle et de voir les fumées qui s’emmêlent, un peu à la manière des avions de voltiges."

Le retour des Quatre Fantastiques

"Enfin, celle-là a demandé un peu plus de temps de préparation puisqu’il nous a fallu des piolets et des crampons pour arriver au sommet. On a traversé des pentes qui étaient glacées donc ça demandait un peu plus de technique."