Fred Fugen : « les gens hallucinent en voyant des wingsuits »

On a tous une position. Moi, j’emmène la formation en leader et les autres me font confiance sur la trajectoire, la vitesse et l’entrée en abîme. Et il faut savoir que je voulais absolument réaliser ces vols avec ces gars-là, Aurélien Chattard, Vince Cotte, Nicholas Scalabrino et Dani Roman. Si l’un d’eux n’avait pas pu venir, on aurait volé à quatre. Voire à trois. On vole au-dessus des gens, et on ne peut pas se permettre de commettre la moindre erreur. Il faut donc qu’il y ait vraiment une confiance totale entre coéquipiers. Là, je connais leur niveau technique et ils ont de l’expérience. On se sentait bien ce jour-là !