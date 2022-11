Comment les Soul Flyers ont réalisé le plus long vol de relief en wingsuit

Le sommet du Mont Blanc , Fred Fugen le voit tous les matins en se levant, chez lui, à Chamonix . Un spectacle unique dont le commun des mortels se contenterait amplement. Mais parce que Fred est un Soul Flyer , lui a pourtant décidé, un jour, de réduire drastiquement la distance qui le séparait de l’une des plus belles cimes de la planète. « Passer tout près du sommet en wingsuit , pas à 100 mètres, j’en ai toujours rêvé. » confie-t-il. « Mais je voulais le faire bien. »

Nous n’avons pas d’instruments et de cadrans pour calculer la vitesse, l’angle de vol ou l’altitude. Nous, on fait tout à la sensation ! Fred Fugen

Spoiler : la mission, réalisée dans la foulée du premier survol du Taj Mahal , est totalement accomplie. Mais The Longest Line ( visible ici-même ) n’est pas qu’une histoire de flirt avec un sommet. Avec 3 minutes et 5 secondes de vol grisant, de piqués vertigineux et de virages chirurgicaux à quelques mètres de la montagne sur 7,5 km de distance horizontale et 3650 mètres de dénivelé, il s’agit aussi du plus long vol de relief en wingsuit jamais réalisé. Tout simplement.

Dans la vallée... © Soul Flyers

« Ce n’était pourtant pas l’objectif à la base ! » se marre Fred en évoquant cette première mondiale, réalisée avec ses coéquipiers Vincent Cotte et Aurélien « Bras Noir » Chatard. « À l’origine, le challenge pour nous était surtout de rester collés au relief de la face nord - dont on n’avait jamais survolé les 1000 premiers mètres - après le sommet. »

Mais record est bel et bien là, et il s’accompagne d’une autre performance personnelle : « C’est sûrement le plus long vol de wingsuit que j’ai jamais fait » confie Fred. « En comptant la partie en parachute, nous avons parcouru 4500 mètres. »

Un nouveau genre de balade en forêt © Soul Flyers

01 Formation d'élite

Évidemment, un vol pareil ne s’improvise pas (à vrai dire, aucun vol ne s’improvise). Pour mieux repérer les trajectoires, définir la ligne et s’assurer de délivrer la performance nécessaire, Fred et les siens ont ainsi multiplié les sauts : « On en a fait 6 au total, mais la ligne était trouvée dès le deuxième. On a simplement voulu avoir les conditions idéales pour filmer. »

Trois hommes et un glacier © Soul Flyers

L’autre enjeu ? Le vol en formation : « Vincent Cotte était positionné en ailier proche et Bras Noir en retrait, à la caméra. Cette formation en 2+1 maintenue tout au long du vol ajoute clairement une difficulté technique. » explique Fred. « D’autant plus qu’en tant que pilotes de wingsuits, et pas d'avion, nous n’avons pas d’instruments et de cadrans pour calculer la vitesse, l’angle de vol ou l’altitude. Nous, on fait tout à la sensation ! »

02 Radio Fugen

À la sensation, certes, mais aussi à la voix. « Pouvoir anticiper les trajectoires et annoncer les virages, ça permet de continuer à bien voler ensemble. » précise le chef d’escadron, que l’on entend guider ses co-oiseaux plus clairement que jamais tout au long du vol grâce à des radios Cardo Systems. « Au-delà de ça, c’est indispensable pour des raisons de sécurité… et beaucoup plus immersif pour les gens ! » poursuit celui qui admet pourtant « avoir eu du mal à rester calme. J’étais tellement en train de tripper (rires). »

Rare image d'un Soul Flyer sur terre © Soul Flyers

Quelques temps après son exploit, Fred continue à observer le sommet du Mont Blanc chaque jour, mais n’en est pas tout à fait redescendu : « Quand tu te dis que tu es passé à 10 mètres du sommet à 200 km/h, et que tu as descendu les glaciers avec tes potes… qui plus est en tant que Français… c’est extraordinaire. C’est une expérience que je n’oublierai jamais. » Nous non plus.