Le Scott Spark RC est un vélo de cross-country très populaire depuis son apparition sur le marché en 2008. Nino Schurter a conquis de nombreux maillots arc-en-ciel en roulant avec alors que Kate Courtney s’est imposée au guidon du Contessa Spark RC (l’équivalent féminin du Spark RC) sur plusieurs Coupes du Monde depuis qu'elle a rejoint l'équipe Scott-SRAM en 2019.

Mais rien ne reste fixé très longtemps sur un vélo et Scott a dévoilé la dernière version du Scott Spark RC il y a quelques jours, que Schurter et Lars Forster ont utilisée lors de la troisième étape de la Coupe du monde de cross-country à Leogang en Autriche.

Quatrième génération pour le Spark RC © Scott Comme le Spark, le Contessa a aussi été largement revu © Daniel Geiger

Avant la course, nous avons rencontré le chef mécanicien de l'équipe Scott-Sram (et le mécanicien personnel de Schurter) Yanick Gyger pour découvrir tous les détails du nouveau modèle Spark RC.

Le Scott Spark RC est un tout suspendu, mais où est l’amortisseur ?

La première chose qui frappe dans le nouveau Spark RC est le fait qu'il semble effectivement n'y avoir aucune suspension arrière. Sauf qu'il y en a une, mais on ne la voit pas. Elle est rangée dans le cadre, ce qui rend le Spark assez unique en termes d’esthétique pour un vélo de cross-country.

Kate Courtney sur le Contessa Spark RC © SCOTT / Kifcat

Les câbles des freins et des vitesses ont également été acheminés dans le cadre du vélo, ce qui lui donne une allure élégante. Le fait que tout soit intégré et fermé présente des avantages évidents. Aucune saleté ne peut pénétrer dans l'amortisseur ou dans des éléments comme les roulements, tandis que le cadre, tel qu'il est conçu actuellement, permet d’emporter deux bidons. Et le poids du cadre est très léger : 1 870 g seulement.

"Tout est joliment intégré. C'est un vélo magnifique", confirme Gyger.

Comment accéder à l'amortisseur s'il est ainsi caché ?

L'amortisseur est accessible par une trappe située sous le cadre, qui permet ainsi de régler le rebond et la pression de l’amortisseur.

La trappe pour accéder à l'amortisseur © Daniel Geiger

Comme sur le précédent Scott Spark RC, le système de verrouillage de la suspension Scott TwinLoc est encore présent et l'équipe Scott-SRAM l'associe à des suspensions RockShox à l’avant et à l’arrière.

Le Scott Spark Contessa avec amortisseur invisible © Daniel Geiger

Avec le TwinLoc, le rider a la possibilité de choisir un réglage de la suspension selon trois modes de pilotage : descente, contrôle de la traction et verrouillage complet. Chaque mode modifie la sensation du vélo et peut être un avantage sur les différents parcours de la Coupe du monde. Un dispositif commandé par une télécommande sur le guidon.

"Les coureurs qui n'ont pas le TwinLoc doivent faire des compromis sur leur suspension pour qu'elle soit en même temps assez ferme pour grimper et souple pour les descentes. Avec le twin lock, vous pouvez faire vos réglages directement en course en fonction du terrain" explique Gyger.

Des lignes épurées au niveau du cockpit

Le cockpit épuré du Spark © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le nouveau Spark est équipé d'un tout nouveau duo cintre et potence Fraser iC SL de Syncros. Le design du Fraser iC s'accorde avec les lignes épurées de la Spark. La forme du cintre permet aux câbles de passer sous le cintre et de contourner la potence avant de disparaître dans le jeu de direction avec des pièces en plastique intégrées pour garder le tout propre et efficace. Cela donne une partie avant minimaliste et épurée.

Le cintre très caractéristique de ce que l'on peut trouver en cross-country © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Géométrie

L'un des principaux objectifs du vélo était d'avoir un cadre conçu autour de 120 mm de débattement de suspension à l'avant et à l'arrière. Cet objectif a été atteint et Gyger pense que Scott a maintenant établi la référence par rapport aux autres marques qui devraient s’inspirer de ce travail. Le Spark présente un angle de tube de direction de 67,2 degrés, qui est réglable de 0,6 degré pour rendre l'angle plus ferme ou plus souple. Les masses sur le vélo ont également été abaissées, ce qui rend le vélo plus stable.

Le modèle de Lars Forster à Leogang © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Pneus et roues

Scott est passé aux produits Syncros pour ses roues cette année, et Schurter roulera avec des roues Syncros Silverton SL.

Roues Syncros pour le Spark © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Elles sont incroyables, en fibre de carbone d'une seule pièce et super rigides. Elles donnent à l'athlète le meilleur rendement possible et une traction incroyable quand on appuie sur les pédales", ajoute Gyger.

Pour les pneus, l’équipe a opté en Autriche pour des Maxxis Aspen. Schurter utilise habituellement une pression de pneu de 1,2 bar à l'avant et de 1,25 à l'arrière.

Transmission

Scott utilise la transmission SRAM EAGLE AXS. La cassette arrière est en 10/50. Schurter est connu pour avoir les plus grands plateaux disponibles sur son vélo. À Leogang, il en a utilisé un de 38 dents avec un pédalier qui a un compteur de puissance intégré. Parfois, Schurter utilise même un plateau de 40 dents auquel seuls les athlètes Scott ont accès.

Pédalier avec capteur de puissance intégré © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"La mesure de la puissance est une donnée de plus en plus importante pour les athlètes. Nino l'utilise parfois pendant une course pour recueillir les données et voir ce qui se passe. Le capteur intégré de Sram est super léger" ajoute Gyger.

En ce qui concerne les freins, Schurter utilise aussi des Sram. Sur le frein arrière, le disque est en 160 mm tandis qu’il est de 180 mm à l’avant.

Disques en 180 mm © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Comme les parcours deviennent de plus en plus exigeants et techniques, les coureurs ont ainsi la possibilité de freiner encore plus tard", explique Gyger.

La tige de selle télescopique

Schurter a été l'un des derniers athlètes de cross-country à adopter la tige de selle télescopique. Mais il s’y est désormais totalement converti. Cela dit, il alternera entre l'utilisation d'une tige de selle fixe ou non en fonction de la piste. C’est Rockshox qui l’équipe à ce niveau avec une tige de 100 mm de débattement, que Schurter contrôle via une commande située sur la poignée gauche.

Tige de selle télescopique sans fil © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Caractéristiques complètes - Scott Spark RC

Fourche : RockShox SID Ult. RD3 120mm

Amortisseur arrière : RS Nude 5 RLC3, 120mm, TwinLoc

Système de blocage de suspension à distance : Scott TwinLoc

Guidon et potence : Syncros Fraser iC SL

Tige de selle : RockShox Reverb AXS

Selle : Syncros Tofino 1.0

Poignées : Syncros Foam

Pédales : HT Components M1T

Dérailleur arrière : SRAM XX1 Eagle AXS

Manettes : SRAM XX1 EAGLE AXS

Pédalier : SRAM EAGLE

Cassette : SRAM 10-50

Freins : SRAM Level Ultimate Blackbox

Roues : Syncros Silverton SL 29".

Pneus : Maxxis Aspen