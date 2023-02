5 spots backcountry à ne pas rater à Avoriaz

Sachez-les : les riders les plus créatifs du freeski et du snowboard ont rendez-vous du 28 au 31 mars 2023 pour la nouvelle édition de Red Bull Infinite Lines . Mais pas n’importe où : ce contest all mountain freestyle absolument inédit aura lieu sur une face unique d’Avoriaz, la Combe du Fornet, qui sera semée pour l’occasion de modules freestyle et backcountry.

À cette occasion, on a donc demandé à Victorial Edel, membre de l’Office de Tourisme d’Avoriaz 1800 et snowboardeuse amatrice qui connaît l’endroit comme sa poche, de nous donner quelques tuyaux sur les meilleurs spots backcountry du coin.

01 Les Snowcross du Fornet

Victor Daviet en action © Red Bull Content Pool

Soit deux zones de freeride très joueuses – situées sur le même spot que Red Bull Infinite lines - qui offrent un terrain idéal pour faire de beaux turns dans la poudreuse tout en envoyant des sauts de barres rocheuses et en profitant de reliefs propices aux têtes en bas !

Notez que ces zones sécurisées sont adaptées à tous les niveaux ou presque. Celle des marmottes est ainsi classée bleue, tandis que le Snowcross de Pschott est rouge.

02 Le Stash

Bienvenue au Stash © Oreli.b

Parce que certaines de ses zones sont vierges et que ses modules en bois permettent de mixer freestyle, park et freeride en forêt, le Stash est tout simplement un snowpark parfait en conditions de poudreuse. Et assez petit pour que vous puissiez le faire plusieurs fois dans la journée.

Par ailleurs, le spot offre plusieurs cheminements allant du niveau Intermédiaire à Expert ainsi qu’un Snake Run (un banked slalom très étroit). Et ce n’est pas tout : à mi-parcours, une cabane vous permet de faire un break bien mérité. Mais attention : la table de pique-nique géante qu’on y trouve est un module freestyle, alors faites attention à vos sandwiches.

03 Le Snowcross des Crozats

En direct des Crozats © Kéno Derleyn

Voilà un beau mur, bien large et situé à proximité de l’arrivée du télésiège Grandes Combes… et s’étend quasiment jusqu’au pied du téléphérique des Prodains. Autant dire qu’on parle donc là du secteur freeride sécurisé offrant le plus long dénivelé.

S’il ne s’agit pas du spot le plus joueur pour pratiquer son freestyle backcountry, il offre tout de même quelques volumes sympathiques et des petites barres à sauter, et sa largeur vous permet d’aller chercher quelques virages vierges supplémentaires. Mais attention : s’il est fermé, c’est qu’il n’est pas sécurisé. Cette pente est belle, mais elle est aussi dangereuse.

04 La Combette

La (sublime) Combette © Kéno Derleyn

Nichées dans une petite zone forestière aux nombreuses possibilités, les bordures de la piste noire de la Combette abritent des pillows et des « pockets » de neige vierge aux allures de mini-Japon. L’idéal pour sauter de pillow en pillow et faire dix fois la même zone sans jamais repasser au même endroit.

Petit conseil : remontez par le télésiège Grande Combe afin d’éviter la foule et de profiter d’un accès rapide au spot. Mais ça, c’est évidemment un secret.

05 Le Fornet côté Vallée de la Manche

Dans la vallée (oh, oh) © Oreli.b

Voilà la version résolument « nature » du freeride à Avoriaz. Situé sur un versant dénué de pistes balisées et de télésièges, ce hors-pistes sauvage est aussi beau qu’il est joueur. Entre sauts naturels, petites barres et belles pentes sur un long dénivelé, vous aurez de quoi prendre votre pied tout en ayant l’impression d’être seul(e) au monde… même s’il vous faudra impérativement partir avec un guide !

Et attention : on parle d’une vraie mission. Il faut enchaîner les navettes pour vous y rendre et votre mâtinée entière y passera. Mais croyez-nous, quand les conditions sont là, ça vaut le coup !

06 Petit rappel de sécurité

La pratique du backcountry n’est évidemment pas exempte de risques. Alors quoi qu’il arrive, ne partez jamais seul(e), ayez sur vous un téléphone chargé et pensez à prendre une sonde Arva (sauf peut-être du côté du Stash, qui est un snowpark protégé). Le reste ? C’est du plaisir, tout simplement.

